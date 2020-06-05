Водка оказалась самым безопасным продуктом в России

Самыми безопасными продуктами в России с точки зрения количества выявленных нарушений оказались водка и растительное масло. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Роскачества.

В случае с водкой в этот список попало почти 98% проверенной продукции, а с нерафинированным подсолнечным маслом – 88%. Также в пятерку самых безопасных продуктов вошли сушки (почти 82%), гречка (чуть более 72%) и сметана (72%). Среди мяса таковыми названы куры-бройлеры.

А вот самым опасным продуктом стали сухие завтраки – проверку прошли лишь четверть всех изделий. С таким же результатом Роскачество забраковало сервелат. Также не прошли тесты более 60% коньяка, глазированных сырков и маринованных свиных шашлыков.

Кроме того, эксперты призвали серьезно относиться к выбору творога, сливочного масла, икре лососевых и пельменей – в этой категории зарегистрировано большое количество нарушений.