Барнаулец арендовал автомобиль и продал его

Барнаульца подозревают в хищении взятого в аренду автомобиля Honda Civic, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, в полицию с заявлением обратился 43-летний житель Барнаула. Он рассказал, что периодически сдает авто в аренду, и недавно к нему обратился очередной желающий. Неизвестный молодой человек внес за услугу первоначальный взнос и затем перестал выходить на связь. Сумма причиненного ущерба составила 550 тысяч рублей.

В ходе расследования стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 28-летний местный житель. На момент задержания выяснилось, что он уже продал автомобиль жительнице Кемеровской области, не сказав о том, что он ему не принадлежит.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата". Ведется следствие.