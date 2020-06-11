Барнаульцы недовольны качеством нового тротуара на улице Попова

Житель Барнаула рассказал о недовольстве жильцов дома по адресу Попова, 186. Людям не нравится, как сделали новый тротуар, написал он в сообществе Barnaul22.

"В данном месте огромное количество людей идет каждый день. При этом пожалели материалов на ширину тротуара, сложно разойтись при встрече с детской коляской. А сбоку у нас огромное пустое никак не используемое пространство. И непонятно, зачем повороты на 90%, если можно было сделать тротуар по диагонали. В итоге люди натопчут тропинку по земле", – написал мужчина.

Кроме того, по его словам, рядом расположена яма с ливневой канализацией, которая ничем не отделена от тротуара и ночью можно легко получить травмы.