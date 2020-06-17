Неожиданная встреча. Животные, которые увидели свое отражение в зеркале

Фото: boredpanda.com

Узнают себя наши домашние питомцы в зеркалах или нет – до сих пор доподлинно неизвестно. С помощью так называемого "зеркального теста" ученым удалось доказать способности к самосознанию только у дельфинов, касаток, слонов, сорок и муравьев. Однако это не отменяет того факта, что коты, например, тоже могут узнать себя в отражении. Достаточно посмотреть нашу фотоподборку, где животные ведут себя перед зеркалом ну почти как люди. Узнали? Согласны?