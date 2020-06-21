Депутат поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Алексей Маликов, депутат Барнаульской городской Думы, директор медицинского центра "Пигмалион" поздравил врачей, медсестер и санитаров Алтайского края с профессиональным праздником. В 2020 году День медицинского работника в России отмечается 21 июня.

Работникам и ветеранам отрасли здравоохранения коллеги из клиники "Пигмалион" направили праздничное поздравление.

"При возникновении эпидемии все медицинские работники – первые, кто встает на путь борьбы. Они помогают нуждающимся и самоотверженно сражаются с вирусом. Зачастую они жертвуют своим здоровьем во благо общества. Можно ли словами выразить признательность за спасенную жизнь – свою или родного человека? Вряд ли. Но люди, которые действительно это пережили, пронесут благодарность в своем сердце через всю оставшуюся жизнь", – говорит директор медицинского центра "Пигмалион" Алексей Маликов.

Профессиональный праздник отмечают все медицинские работники. Будь-то врач, медсестра, санитар, акушер, фельдшер, действующие врачи или ветераны здравоохранения – День медика объединяет всех.

В этот праздник первые лица государства, представители Министерства здравоохранения, администраций лечебных учреждений торжественно поздравляют медицинских работников, говорят им слова благодарности, вручают награды, грамоты и ценные подарки.

"Мы говорим спасибо всем врачам, медсестрам и санитарам за их работу в любое время, тем более такое непростое, как сейчас, в пандемию COVID-19. От души поздравляем с профессиональным праздником и желаем новых достижений, успешных решений проблем, великодушия и взаимопонимания. Будьте здоровы и счастливы!" – поздравляет врачей директор медицинского центра "Пигмалион" Алексей Маликов.