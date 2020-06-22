Явка не 100%. Состоялось голосование по Конституции в алтайском селе с 3 избирателями

В Алтайском крае проходит голосование по поправкам в Конституцию для жителей труднодоступных или отдаленных районов. О том, как проходит голосование для таких избирателей, сообщает официальный сайт региона.

В селе Подпалатцы Курьинского района участие в голосовании приняли двое из трех жителей, которые имеют права голосовать. Один проигнорировал плебисцит. Отмечается, что проехать к населенному пункту можно только зимой на снегоходах или гужевом транспорте, но сотрудникам Избиркома в этот раз относительно повезло: часть пути они проехали на автомобиле, а дальше — прошли пешком.

На территории Смоленского района голосование в поселках Южном и Молочном состоялось 18 июня. В Южном из 35 избирателей, имеющих местную прописку, своим правом голоса воспользовались 16. С учетом того, что фактически там проживает всего 25 человек, девять из которых в момент голосования находились в отъезде, явка составила 100%.

Похожая ситуация возникла и в поселке Молочном. Из списочного состава в 110 избирателей правом голоса воспользовалось всего 26, при этом явка составила более 50%, находившихся в этот момент на территории поселка.