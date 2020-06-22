Суд дал по восемь лет колонии парням, сбросившим девушку с моста в Алтайском крае

Двух молодых людей, которые сбросили 24-летнюю девушку с моста в поселке Тальменка Алтайского края, приговорили к тюремному заключению, сообщают в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Парней 1999 и 2001 годов рождения признали виновными в покушении на убийство. Одному из них суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком восемь лет, другой проведет в колонии восемь с половиной года.

Как уже сообщал amic.ru, 24-летнюю девушку с различными травмами и переохлаждением нашли под мостом на реке Чумыш в начале февраля 2020 года. В ходе расследования выяснилось, что между 20-летним жителем Тальменки и его знакомой возникли неприязненные отношения. Парень вместе с 18-летним приятелем ночью заманили девушку на мост и сбросил ее с 13-метровой высоты. Она провела на льду восемь часов, пока ее не нашли и не доставили в больницу.