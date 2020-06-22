Лето вернулось в Алтайский край. В ближайшие дни в регионе будут господствовать высокие температуры, однако без природных сюрпризов (например, в виде шквалистого ветра) не обойдется.

Так, во вторник, 23 июня, днем по краю без осадков, ветер восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 метров. Воздух прогреется до +25...+30 градусов. В Барнауле в светлое время суток синоптики обещают +25...+27°С, без осадков. Ветер восточный, 4-9 м/с.

В среду, 24 июня, в регионе местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах шквалистое усиление до 15-20 м/с. Но при этом будет жарко: +26...+31 градус. В краевой столице прогнозируют +26...+28°С, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 метров.

В четверг, 25 июня, в Алтайском крае преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 метров. Столбики термометров покажут +25...+30 градусов. В Барнауле днем преимущественно без осадков, ветер восточный, 3-8 м/с. Воздух прогреется до +25...+27 градусов.