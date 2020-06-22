С шестой попытки. Тонущего в Оби человека спасли в Барнауле

Тонущему в Оби человеку неподалеку от барнаульского речного вокзала пришлось подождать, пока ему смогли докинуть спасательный круг.
Видеозапись происшествия опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, что человек на катере четыре раза безуспешно пытался добросить круг с "почтительного расстояния".
После непродолжительной паузы катер все-таки подобрался совсем близко к пловцу. Но и в пятый раз спасательный снаряд упал далеко. Только шестой бросок оказался удачным.
Спасение утопающего завершилось благополучно. Наверняка в следующий раз он дважды подумает, прежде чем отправиться плавать в подобных местах.
Комментарии
Балбес фалу не догадался длинней размотать. За это время можно три раза утонуть.
За это время можно три раза утонуть.
пять! раз!
когда человеку действительно необходим спасательный круг, тонужно помогать с первого раза!
а, если не получилось, то прыгать в воду в спас жилете и тащить руками, пока остальные "спасатели" подойдут поближе
Спасли же. Главное - результат. Ему ещё и непрямой массаж сердца сделали.
А то что он, с моста прыгнул, и был без сознания, ему круг не нужен был, Круг, помощь поддержки чтоб совсем не утонул