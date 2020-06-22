С шестой попытки. Тонущего в Оби человека спасли в Барнауле

Тонущему в Оби человеку неподалеку от барнаульского речного вокзала пришлось подождать, пока ему смогли докинуть спасательный круг.

Видеозапись происшествия опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте". На кадрах видно, что человек на катере четыре раза безуспешно пытался добросить круг с "почтительного расстояния".

После непродолжительной паузы катер все-таки подобрался совсем близко к пловцу. Но и в пятый раз спасательный снаряд упал далеко. Только шестой бросок оказался удачным.

Спасение утопающего завершилось благополучно. Наверняка в следующий раз он дважды подумает, прежде чем отправиться плавать в подобных местах.