Полиция не признала, что в Алтайском крае действует организованная банда подростков

В ГУ МВД России по Алтайскому краю не признали, что в Камне-на-Оби действует организованная банда подростков. Об этом сообщают "Каменские известия".

Напомним, в июне группа несовершеннолетних избила мальчика. Тогда они сняли процесс избиения на камеру, а видеоролик попал в Сеть. Инцидентом заинтересовались полиция и Следственный комитет, а местные жители рассказали, что хулиганы орудуют в городе не первый год.

Несмотря на заявления пострадавших, МВД не видит оснований считать, что в городе действует организованная группа подростков, даже несмотря на ряд "всплывших" инцидентов с избиениями и грабежом.

С выводами правоохранителей не согласны родители пострадавших детей. Одна из матерей, сына которой избили еще в мае, рассказала, что после происшествия ребенка трижды за месяц преследовали хулиганы.

Женщина обратилась с заявлением в полицию, где ей ответили, что по результатам рассмотрения жалобы в главке назначили служебную проверку, которая на данный момент продолжается.

При этом комиссия по делам несовершеннолетних обязала подростков и ответственных за них лиц принести извинения потерпевшей стороне. Родители сомневаются, что подобные меры помогут побороть подростковую жестокость и собираются перевести своих детей в другие школы.