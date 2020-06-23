Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков написал открытое письмо Владимиру Путину

Российские легкоатлеты Сергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию в отечественной легкой атлетике. Текст обращения был опубликован "Спорт-экспресс".

По заявлению спортсменов, пять лет назад Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) после скандала с фальсификацией документов по делу Данила Лысенко была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). По этой причине российские легкоатлеты могут участвовать в Олимпийских играх только в статусе нейтральных спортсменов.

Для возвращения членства ВФЛА обязана до 1 июля 2020 года заплатить 5 миллионов долларов штрафа. Если средства не поступят на счет, то организация будет навсегда исключена из международной ассоциации, и российские спортсмены не смогут выступать на соревнованиях в любом статусе.

В обращении они напомнили, что 3 мая 2019 года Владимир Путин дал поручение Олимпийскому комитету России в срок до 2 декабря 2019 года восстановить членство ВФЛА в организации.

"Это поручение дало всем понять, что Вaм не безразличны легкая атлетика, а также судьбы людей, связавших свою жизнь с одним из самых массовых видов спорта в России, с тех пор прошел год, поручение не выполнено, а ситуация только ухудшилась", – говорится в обращении.

Как отметили спортсмены, им уже пришлось пропустить Олимпийские игры в 2016 году и существует серьезная вероятность пропустить предстоящие соревнования в Токио.