Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков написал открытое письмо Владимиру Путину

Российские легкоатлеты Сергей Шубенков, Мария Ласицкене и Анжелика Сидорова обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на ситуацию в отечественной легкой атлетике. Текст обращения был опубликован "Спорт-экспресс".
По заявлению спортсменов, пять лет назад Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) после скандала с фальсификацией документов по делу Данила Лысенко была временно лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). По этой причине российские легкоатлеты могут участвовать в Олимпийских играх только в статусе нейтральных спортсменов.
Для возвращения членства ВФЛА обязана до 1 июля 2020 года заплатить 5 миллионов долларов штрафа. Если средства не поступят на счет, то организация будет навсегда исключена из международной ассоциации, и российские спортсмены не смогут выступать на соревнованиях в любом статусе.
В обращении они напомнили, что 3 мая 2019 года Владимир Путин дал поручение Олимпийскому комитету России в срок до 2 декабря 2019 года восстановить членство ВФЛА в организации.
"Это поручение дало всем понять, что Вaм не безразличны легкая атлетика, а также судьбы людей, связавших свою жизнь с одним из самых массовых видов спорта в России, с тех пор прошел год, поручение не выполнено, а ситуация только ухудшилась", – говорится в обращении.
Как отметили спортсмены, им уже пришлось пропустить Олимпийские игры в 2016 году и существует серьезная вероятность пропустить предстоящие соревнования в Токио.
Комментарии
Плевать ему на твои трудности, Сергей. Он больше озабочен ракетами, да как земли побольше урвать у соседей. Уезжай побыстрее куда пока можно, не то растают вдали все мечты об Олимпиаде.
заплатить 5 миллионов долларов
Может заплатят те, кто носит часы по цене квартиры? Из бюджета в счет пенсий бабушек платить за удовольствие Олимпиады как то не очень правильно. Бабушки эту Олимпиаду и смотреть то не будут. Раскидайте на пенсии эти 5 миллионов долларов, они больше будут довольны