Пятница, 26 Июнь, 10:04

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 69,47
€ 78,06
28°

613994 +0
Обь
316см +45


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2020Коронавирус на АлтаеИзменение Конституции
Новости

Специалист объяснила смертельную опасность сливочного масла

, ИА "Амител"
Стоит больше времени уделять выбору продукта в магазине
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Употребление сливочного масла, в составе которого имеются трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на врача-диетолога, кандидата медицинских наук Римму Мойсенко.

Специалист объяснила, что перед покупкой сливочного масла следует внимательно изучить состав. По ее словам, продукты без "странного и загадочного названия", соответствующие ГОСТу, более безопасны, чем те, в которых, помимо молока и сыворотки, содержатся дополнительные ингредиенты.

Самыми опасными эксперт назвала трансжиры. При их добавлении химическая формула становится неустойчивой, жиры не могут встроиться в клеточную мембрану, что приводит к мутации и онкологическому процессу.

"Любые токсические элементы в организме на протяжении долгого времени поступают в организм по принципу "вода камень точит". И они, воздействуя на клеточном уровне, подключают процесс мутации в геноме, что является толчком к развитию онкологического заболевания", – сказала Мойсенко.

Также врач посоветовала не жарить пищу на сливочном масле, поскольку большое количество жиров может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.06.2020 07:53
Filin

Очередное откровение гуру ЗОЖ. Если продукты опасны, почему они лежат на прилавке? При этом идет железный довод - может стать. Жизнь - опасное заболевание, приводящее к летальному исходу, аднака.

26.06.2020 08:13
ПЕТР

Жизнь смертельная болезнь, передающаяся половым путем!

26.06.2020 08:28
- гость -

Если бы еще внутри было бы тоже, что указано в составе.

26.06.2020 08:54
- гость -

26.06.2020 07:53
Filin

Если сигареты опасны, почему они лежат на прилавках? Если алкоголь опасен, почему он стоит на прилавках?

26.06.2020 08:55
- гость -

жить вообще опасно! от жизни все умирают

26.06.2020 09:59
- гость -

Роспотребнадзор интересно куда смотрит?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
09:54
Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу 6
09:43
Спикер алтайского Заксобрания ушел на самоизоляцию вслед за губернатором 1
09:37
Новые правила для российских автомобилистов вступят в силу с 1 июля 1
09:23
Синоптики дали прогноз погоды на июль 5
09:11
Адвокат Михаила Ефремова рассказал о сердечном приступе у актера 8
09:00
Алтайский край подключился к голосованию за поправки в Конституцию 6
08:48
Кому положена компенсация расходов за воду в Барнауле и как ее получить. Инфографика 0
08:41
12 детей заразились коронавирусом в Горном Алтае за прошедшие сутки 0
08:34
В Сибири появилось уникальное мороженое со вкусом гречки 3
08:26
Министр рассказал, какие недочеты выявила проверка в Диагностическом после скандала 2
08:17
Жители Алтая могут проголосовать за почетное звание для своих городов и выиграть приз 7
08:03
Дерево из керамики. Где купить уникальную плитку в Барнауле со скидкой до 30% 0
07:56
Как платить за свет, если уехал на дачу. Задай вопрос гендиректору БГЭС
Свои обращения можете оставлять уже сейчас в комментариях под этой новостью
07:46
Назван первый признак сахарного диабета 2
07:31
Екатерина Варнава произвела фурор в соцсетях своим фото в платье-сетке 10
07:16
"Если надо, мы плашмя на трассу ляжем". Кто вернет воду жителям Сибирской долины? 11
07:01
Кремль запланировал новое обращение Путина к россиянам 8
06:47
#НашВыбор22. В Алтайском крае вновь пройдет фотоконкурс на тему выборов 0
06:32
Специалист объяснила смертельную опасность сливочного масла 6
06:15
Алтайский перинатальный центр "Дар" возобновляет плановую работу отделений 0
06:02
Затишье перед бурей. О погоде в Алтайском крае 26 июня 1
23:46
Такой день. Голосование по поправкам и дети, которые купаются в фонтанах 0
23:33
В Алтайском крае компания по вывозу отходов получила штраф в 350 тысяч рублей 0
23:09
В Змеиногорске начали работу по ремонту грунтовых дорог 0
22:56
Путин заявил о недопустимости "накрутки" на голосовании по поправкам в Конституцию 1
22:27
Двое жителей Алтайского края ограбили водителя такси и угнали автомобиль 0
22:06
Лукашенко обвинил Россию и Польшу во вмешательстве в выборы президента Белоруссии 2
21:47
До конца лета в пригороде Барнаула реализуют шесть инициатив местных жителей 0
21:28
В Минкульте рассказали, когда российские кинотеатры возобновят работу 0
21:12
В Алтайском крае начали расширение Чуйского тракта 0
20:57
В деревне под Санкт-Петербургом в кастрюле утонул семимесячный ребенок 0
20:34
Апелляционный суд ужесточил наказание жителю Бийска, устроившему смертельное ДТП 0
20:09
Журналист заявил, что смог проголосовать дважды, а ЦИК назвал это провокацией 2
19:37
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 88 2
19:36
Сдвиг в зарплате. Главврач Диагностического о своем доходе и когда врачам ждать денег 3
19:16
Следком Алтайского края назначил проверку проблем водоснабжения Сибирской долины 1
18:54
Упавшее дерево убило рабочего в алтайском лесничестве 3
18:31
Песков объяснил, почему Владимир Путин инициировал внесение поправок в Конституцию 11
18:07
На разбившего стекла машины ФСО в Москве солдата не стали заводить уголовное дело 3
17:56
Прокуратура утвердила обвинение против бывшего главного инженера ОАО "Модест" 1
17:41
Мэрия Барнаула отремонтирует разрушающиеся дома в центре города 3
17:30
Алтайский стрелок вошел в топ самых метких в новейшей истории России 1
17:26
Оригами и рисунки мелом. Как в Барнауле прошел праздник в честь 75-летия Победы 0
17:15
Виктор Томенко призвал жителей Алтайского края голосовать по поправкам к Конституции 30
17:07
Многодетная мать из Барнаула смогла вернуть незаконно проданную банком квартиру 2
16:55
Вячеслав Франк встретился с жителями поселка Сибирская долина 1
16:42
В алтайском Ространснадзоре нашли коронавирус 1
16:29
Глава алтайского избиркома назвала голосование по поправкам прозрачным 6
16:16
Зарплату за май в алтайском Диагностическом центре начислили "не вполне корректно" 23
16:05
Белокуриха оказалась наиболее самодостаточным городом Алтайского края 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.