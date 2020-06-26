Употребление сливочного масла, в составе которого имеются трансжиры, может привести к онкологическим заболеваниям, сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на врача-диетолога, кандидата медицинских наук Римму Мойсенко.
Специалист объяснила, что перед покупкой сливочного масла следует внимательно изучить состав. По ее словам, продукты без "странного и загадочного названия", соответствующие ГОСТу, более безопасны, чем те, в которых, помимо молока и сыворотки, содержатся дополнительные ингредиенты.
Самыми опасными эксперт назвала трансжиры. При их добавлении химическая формула становится неустойчивой, жиры не могут встроиться в клеточную мембрану, что приводит к мутации и онкологическому процессу.
"Любые токсические элементы в организме на протяжении долгого времени поступают в организм по принципу "вода камень точит". И они, воздействуя на клеточном уровне, подключают процесс мутации в геноме, что является толчком к развитию онкологического заболевания", – сказала Мойсенко.
Также врач посоветовала не жарить пищу на сливочном масле, поскольку большое количество жиров может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Комментарии
Очередное откровение гуру ЗОЖ. Если продукты опасны, почему они лежат на прилавке? При этом идет железный довод - может стать. Жизнь - опасное заболевание, приводящее к летальному исходу, аднака.
Жизнь смертельная болезнь, передающаяся половым путем!
Если бы еще внутри было бы тоже, что указано в составе.
26.06.2020 07:53
Filin
Если сигареты опасны, почему они лежат на прилавках? Если алкоголь опасен, почему он стоит на прилавках?
жить вообще опасно! от жизни все умирают
Роспотребнадзор интересно куда смотрит?