Пропавшего жителя Рубцовска через две недели нашли живым

Пропавший в прошлом месяце 62-летний житель Рубцовска Игорь Солган найден живым, сообщили волонтеры отряда "Лиза Алерт – Алтайский край" в социальной сети "ВКонтакте".
Мужчина перестал выходить на связь 10 июня. Его местонахождение оставалось неизвестным на протяжении двух недель.
"Найден, жив", – написали волонтеры. Обстоятельства обнаружения пропавшего рубцовчанина не уточняются.
Ранее amic.ru писал, что тело девятилетнего мальчика обнаружили в Троицком районе Алтайского края. Следователи возбудили уголовное дело.
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