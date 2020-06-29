Ведущая телеканала "Пятница" отдохнула в Горном Алтае

Ведущая телеканала "Пятница" Мария Ивакова побывала в Республике Алтай. НА своей странице в Instagram девушка поделилась фотографией с гейзерного озера.
"Вот вам фото с удивительного гейзерового озера, где мы были в начале путешествия. У него примерно раз в час меняется рисунок дна за счет бьющих источников. Зрелище невероятное", — поделилась эмоциями Ивакова.
Телеведущая отметила, что путешествие длилось несколько дней, и вскоре она более подробно расскажет о нем подписчикам.
Напомним, что на территории республики работают несколько туркомплексов, но только с медицинской лицензией. А вот турбазы и отели, согласно решению главы региона Олега Хорохордина, смогут принять отдыхающих только с 2 июля.
Комментарии
И чё?!!!!!!!!!!!!!!!!! Событие вселенского масштаба, ах да она же из (здесь с придыханием) самой Москвы.