Понедельник, 27 Апрель, 16:17

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
21°

87147 +6198
Обь
442см +4


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

"Плохой сценарий, но он существует". Девелоперы о новых домах-долгостроях в Барнауле

, ИА "Амител"
Эксперты считают, что покупатели надежно защищены и все равно получат квартиры
Стройка в Барнауле / Фото: amic.ru

Стройка в Барнауле / Фото: amic.ru

Строительная отрасль Алтайского края оказалась в числе счастливчиков, которым разрешили работать во время режима самоизоляции. Сейчас большинство застройщиков города продолжают трудиться над начатыми проектами, но некоторые компании опасаются, что если продажи квартир резко упадут, им будет не на что достраивать объекты. Однако эксперты уверены: даже при таком сценарии на рынке новостроек Барнаула вряд ли появятся проблемные дома и обманутые дольщики.

Сценарий № 1 "Пессимистический"

Предприятия стройиндустрии простояли закрытыми неделю – с 30 марта по 5 апреля 2020 года, а уже 6 апреля губернатор края Виктор Томенко разрешил им вернуться к работе. Но жизнь на строительных площадках может прервать снизившийся спрос, говорят эксперты. Сейчас многие компании Барнаула еще возводят дома на средства дольщиков. Если продажи остановятся, замрет и стройка.

"Мы можем прийти к тому, что в Барнауле появятся дома-долгострои, и некоторые компании развалятся. Ростехнадзор грозит проверками (плановые проверки, – прим. ред.). Если остановят какую-нибудь стройку, потока новых средств не будет, работы замрут", – говорит исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

В этом случае дольщики, наблюдающие за отсутствием динамики на площадке, начнут обращаться к застройщику за расторжением договоров и возвратом средств.

"Запустится цепная реакция. А застройщику как возвращать деньги, если он уже вложил их в цемент или плиты? Это плохой сценарий, но он существует", – говорит он.

Сценарий № 2 "Реалистичный"

Не все строительные компании города смогут пережить кризис, согласен первый заместитель ИСК "Союз" Александр Мишустин. Некоторые сдадут проекты и покинут рынок, другие оставят "в наследство" полуготовые дома. Но эти объекты не превратятся в руины, а будут достроены за счет госсредств, считает эксперт.

Сложности могут возникнуть по объектам, которые возводят по старой схеме, то есть по договорам долевого участия и без проектного финансирования банка. Если пять человек купят квартиры, а дальше продажи остановятся, и никто не будет покупать, у застройщика не хватит средств на завершение дома. Однако опасаться появления обманутых дольщиков не стоит: сегодня все стройки застрахованы, и даже если компания обанкротится государство возьмет на себя ее функции и через "Дом.РФ" достроит объект", – уверен Александр Мишустин.

По его словам, 24 апреля 2020 года по поручению президента Владимира Путина Фонд защиты дольщиков уже получил из федерального бюджета дополнительно 30 млрд рублей на достройку проблемных объектов.

"Государство контролирует все процессы, каждый дом с участием дольщиков мониторят, застройщик отчитывается перед контролирующим органом в администрации края, те передают данные в Москву. Думаю, никаких опасений не должно быть. Объекты будут достроены", – отмечает Мишустин.

Застройщики, которые возводят дома не по договорам долевого участия, а с помощью эскроу-счетов, вообще вряд ли отстанут от графика, уверен Александр Мишустин. Эти стройки контролирует и финансирует банк, поэтому у застройщика есть вся сумма на работы, и он не зависит от темпов продажи квартир.

"Банк финансирует дома до окончания строительства. Поэтому опасений, что компания все бросит, нет. Ей не важно, сколько придет покупателей – 10 или 100. Деньги дольщиков при этом лежат на эскроу-счетах, и они в любой момент могут их забрать", – считает эксперт.

По словам Александра Мишустина, кризис и снижение спроса на новостройки могут ударить только по проектам, которые находятся в разработке.

"Сейчас темпы строительства не изменились, но каждая компания рассматривает сценарий, что интерес к жилью резко просядет. В этом случае начатые объекты будут завершены, а вот новые заморозят до лучших времен", – говорит он.

Сценарий № 3 "Оптимистический"

Большая доля на рынке новостроек Барнаула сейчас принадлежит сильным компаниям, которые уже пережили не один кризис, считает заместитель генерального директора по маркетингу "Жилищной инициативы" Роман Клевакин. Они приспособились практически к любым условиям рынка и знают, как завершить проекты даже в самых трудных условиях. Поэтому говорить о появлении домов-долгостроев преждевременно, считает он. 

"Главные игроки на барнаульском рынке новостроек уже проверены временем. Все, кто был слабее, за последние годы в основном отсеялись и ушли. Поэтому больших проблем с долгостроями ждать не стоит. Государство с подачи президента превратило строительство жилья в важный социальный проект. Оно так много сделало в последнее время, чтобы обезопасить этот рынок, так закрутило гайки, что теперь фактически уже взяло социальную ответственность за все происходящее на себя. Для участников строительства – это хорошая новость. К этому кризису власти подошли более подготовленными, чем к любому другому в прошлые годы", – говорит Роман Клевакин.

По его словам, покупатели, которые уже вложили деньги в стройку, могут быть спокойны: они точно не будут обманутыми.

"Тем, кто купил квартиры по ДДУ, сейчас беспокоиться не о чем, потому что их дома находятся на высокой степени готовности. Те, кто приобрел жилье по новой схеме с использованием эскроу-счетов, фактически просто хранят свои вложения в банках, а не в стройке, и здесь риск потери денег минимален", – говорит эксперт.

За последний месяц, по его словам, барнаульские застройщики никак не изменили работу, а период март-май по итогу вообще пройдут не хуже показателей 2019 года.

"В марте, когда курс доллара по отношению к рублю начал расти, спрос на квартиры увеличился. В мае, по ожиданиям застройщиков, спрос немного "просядет". В результате общий объем продаж в марте-мае останется на уровне прошлого года. Сохранению показателей будет способствовать и новая льготная ипотека под 6-6,5%. Взрывного спроса на нее не будет, но исторически низкие ставки точно поддержат рынок. К июню ситуация станет уже понятной, более прогнозируемой, и рынок сориентируется", – считает эксперт.

В Барнауле с 2014 года ни один дом официально не признан проблемным: за семь лет в региональной столице дольщики даже самых затянутых долгостроев по документам не получили статуса "обманутых". Все сложные проекты, сроки строительства которых были сорваны, все равно завершились, а покупатели получили заветные ключи от квартир. Вот только ждать им приходилось порой несколько лет.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

27.04.2020 07:59
- гость -

довелоперы.бггг

27.04.2020 08:11
витя ж.

А на картинке к статье не проблемный дом?

27.04.2020 08:25
АБОРИГЕН

Плохой сценарий это то что планируют строить в городе.

27.04.2020 09:30
архивист

Обнадеживают и вселяют уверенность в эти непростые времена слова вице-губернатора Алтайского края Александра Климина: «у строителей еще задел прочности.... стройка не остановится, предприя­тия банкротиться не будут...... идет строительство многоквартирных жилых домов.... преждевременно говорить и о снижении спроса граждан на новое жилье».

27.04.2020 09:55
гость

И зачем нам столько торговых центров, понастроили , невтерпеж было. Теперь скворечники - город нужен для работы, максимум в городе должны быть общаги, и предприятия! Жить люди должны вокруг города, подождем обратный процесс, когда скворечники не будут стоить ничего.

27.04.2020 10:17
- гость -

Не секрет, что многие квартиры покупали не для собственного жилья, а инвестирования.
Сейчас в Москве арендаторы массово отказываются от съема, съезжаются с родственниками или отправляются в свои регионы. Те же процессы пойдут в провинции. Низкие доходы, отсутствие работы, нечем платить аренду. В итоге владельцы нескольких квартир не только не будут получать доход от сдачи, но и станут вынуждены содержать пустое жильё, платить коммуналку.

27.04.2020 10:22
Не робот

Все три сценария сверх оптимистичны.

27.04.2020 10:35
- гость -


27.04.2020 09:55
гость

предприятия должны быть не в городе, а за городом. Зачем они в городе? Для выброса вредных отходом на соседние улицы? Для постоянного трафика фур под окнами? В Европе уже давно все предприятия и большие склады перенесли километров за 20 от города - в результате нет ни смога, ни большегрузов на улицах

27.04.2020 10:42
гость

Опять заказная статья от риелторов и строителей..... типа все хорошо, покупайте квартиры и не бойтесь....Видно совсем никто не хочет покупать квартиры!

27.04.2020 10:49
- гость -

27.04.2020 10:35
- гость -
Смотря какие предприяти и способы очистки.
В Барнауле есть новые спальные районы . Утром на работу, вечером домой - пробки.
Если 20 км от города, то добираться будут 2 часа. Не на метро же поедут.

27.04.2020 10:56
гость

рынок недвижимости в Барнауле входит в такой кризис какой ему и не снился даже в 2009-2010 гг...готовьтесь господа инвесторы, 15 лет вы безудержно разогревали рынок и пришла расплата за это

27.04.2020 11:35
гость

Большие дорогие квартиры уже никому не нужны, их пытаются продать за полцены и не могут! Новые дорогие квартиры в недостроенных домах уже упали в цене примерно на 10-20%, особенно заметно в центре! Зарплаты упали, больше безработных, в банках ипотеку дают реже.... ну и кому нужны ваши квартиры теперь по завышенным ценам? Реальная цена на квартиры в Барнауле завышена примерно на 20% и это на эконом! А на бизнес и элит, так вообще на 50% завышена! Особенно с таким качеством строительства и обустройства территорий!

27.04.2020 12:22
гость

Надо еще больше ТЦ настроить - вот еще не карантин , а уже показана им цена! Туда же и сковречники без подземных стоянок и непродуманной транспортной развязкой!!! Понавтыкали, в городе легче пешком ходить , чем на автобусе доехать!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
16:05
В Змеиногорске обследуют всех, кто жаловался на ОРВИ в течение последних 10 дней 1
15:57
Можно ли посещать кладбища на Родительский день в Барнауле во время пандемии? 0
15:43
Виктор Томенко вводит жесткий пропускной режим на границах Алтайского края с 1 мая 19
15:35
За сутки в России зарегистрировано почти шесть тысяч новых случаев COVID-19 1
15:28
В Алтайском крае вылечившиеся от COVID-19 остаются под меднаблюдением 0
15:16
"Справедливая Россия" передала продуктовые наборы 40 семьям Каменского района 2
15:02
В обсерваторе Алтайского края находятся 65 человек 1
14:51
Барнаульский аэропорт сообщил об отмене целого ряда авиарейсов 1
14:37
Еще два района добавились на карту распространения коронавируса в Алтайском крае 3
14:29
Глава алтайского Минздрава рассказал о состоянии больных COVID-19 детей 0
14:15
Россельхозбанк на 37% увеличил кредитование сезонных полевых работ 0
14:08
Гулять или работать. В Госдуме выступили против переноса майских праздников 7
13:55
Выяснилось, когда в Барнауле закончится отопительный сезон 1
13:50
Глава алтайского Минздрава: "Тест на коронавирус не сдавал" 1
13:41
Бесплатных автобусов на Родительский день в Барнауле не будет 16
13:33
74% жителей Алтайского края, у которых выявили коронавирус, болели без симптомов 15
13:30
Шестеро сибиряков погибли после употребления неизвестной жидкости на свалке 4
13:15
В пандемию коронавируса люди стали больше слушать радио 1
13:04
Отопительный сезон в Бийске завершен 2
12:50
Число зараженных коронавирусом сотрудников алтайского рудника достигло 143 7
12:38
2020, остановись! В Сети не утихают споры о возможной кончине Ким Чен Ына 8
12:26
Два барнаульца украли почти 60 тонн рапса на полтора миллиона рублей 1
12:05
Концерты ко Дню Победы пройдут во дворах многоэтажек Барнаула 51
11:53
В Барнауле создадут тематический зеленый уголок рядом с театром 15
11:40
Новосибирская область введет "масочный режим" 29
11:31
Рецидивист пытался изнасиловать маленькую дочь своей знакомой в Алтайском крае 7
11:20
Алтайская полиция проверит информацию об избитом стражами порядка жителе Змеиногорска 26
11:08
Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 44
10:55
Алтайский депутат предложил подумать о запрете алкоголя на майские праздники 72
10:47
Пешехода насмерть сбили на шоссе Ленточный бор в Барнауле 3
10:30
Священник рассказал, как сохранить брак во время самоизоляции 9
10:16
Более шести тысяч проб на коронавирус взяли в Республике Алтай 1
10:05
Техно, танцы и солнечные ванны. Компания "Союз" показала, чем заняться на балконе 6
09:50
Следите за собакой и сигнализацией. В КоАП появятся новые штрафы 6
09:35
Алтайский край вошел в топ-20 регионов с низкой заболеваемостью COVID-19 11
09:14
Заведующая скорой выпала из окна больницы, где лечат COVID-19 9
08:59
Правила для заведений общепита изменят после самоизоляции 17
08:45
Глобальное потепление сдвигает лесные границы в Горном Алтае 3
08:31
Ученые рассказали, как быстрее запоминать новую информацию 1
08:21
Бампер из Барнаула, покрышки из Тулы. Житель Тамбова своими руками восстановил ГАЗ-21 14
08:05
Мошенники обманули бийчанина при покупке телескопа 10
07:58
Врач рассказал об эффективных методах борьбы с похмельем 4
07:43
Том Хэнкс с супругой стали донорами крови для разработки вакцины от коронавируса 0
07:32
Жителей Алтайского края просят помочь девочке, которая потеряла семью из-за пожара 17
07:16
"Плохой сценарий, но он существует". Девелоперы о новых домах-долгостроях в Барнауле 13
07:03
Жить в Барнауле, работать за рубежом: объявлен набор в компьютерную академию "Шаг" 0
06:55
Эксперт объяснила нежелание россиян носить защитные маски в общественных местах 44
06:46
Россия приостановила экспорт зерновых до 1 июля 1
06:35
Когда задний план решает. Фото, на которых не сразу заметен подвох 0
06:17
"Мы стали семьей". Барнаульский врач – о работе в госпитале для больных COVID-19 2
06:01
До +24°С потеплеет в Алтайском крае 27 апреля 0
23:29
Соцсети: полицейские Змеиногорска жестко избили нарушителя карантина 63
22:29
Путин может продлить нерабочие дни минимум до 11 мая 13
21:15
Российские банки подготовились к переводу сотрудников на жизнь в офисах 0
20:25
Песков: Путин идет к тому, чтобы стать экспертом в вирусологии 12
19:50
Шесть лет колонии назначил суд виновнику смертельной аварии в Бийске 0
19:20
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 28 6
18:40
Число заболевших коронавирусом в России превысило 80 тысяч человек 4
18:05
Барнаульская кошка приютила новорожденных бельчат. Фото 1
17:33
+2 района за выходные. Карта распространения коронавируса на Алтае. Инфографика 1
17:12
Алтайский оперштаб опроверг информацию о новом случае смерти пациента с COVID-19 16
16:43
Оперштаб РФ: в Алтайском крае умер второй зараженный коронавирусом 12
16:30
Река Алей может подняться до критической отметки в ближайшее время 1
15:59
Пенсионерам в России предложили разрешить гулять по очереди 5
15:37
"Надо сплотиться". Председатель АКЗС обратился к жителям Змеиногорского района 8
14:57
Частный дом сгорел в барнаульском поселке Гоньба. Фото 0
14:29
Треть россиян собираются сокращать расходы на развлечения в ближайшие полгода 13
13:50
Житель Мамонтовского района убил друга на почве ревности 14
13:18
Около 70 зараженных COVID-19 пациентов поступили в госпиталь Змеиногорска 6
12:46
68 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 53
12:33
Врача из Алтайского края наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 4
11:59
Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян 16
11:19
Четыре человека погибли во время пожара в Алтайском крае. Обновлено 2
10:49
Патриарх Кирилл пожертвовал Италии восемь тонн медицинских материалов 37
10:17
Жителей Змеиногорска через громкоговорители призывают сидеть дома 50
09:50
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 2
09:35
Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за COVID-19 для бизнеса 11
09:05
Военные отработали эвакуацию раненых на вертолетах в горах Алтая 0
08:37
В Петербурге поймали мелкого воришку. Алтайская полиция искала его по всей стране 10
08:05
Зона распада. Как чернобыльская авария опустошила город и ускорила крушение СССР 6
07:36
Американская пара спасла утят из канализации и сделала из этого захватывающую историю 2
07:07
Мишустин распорядился отдать алтайский медцентр под госпиталь для больных COVID-19 35
06:33
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года 8
06:02
Грозы и град накроют Алтайский край 1
23:48
Матвиенко посоветовала не ждать возобновления полетов за рубеж в этом году 17
22:55
Еще шесть случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:36
Губернатор Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы 3
21:21
В Змеиногорском районе открыли три КПП для блокировки въезда и выезда 1
20:38
Депутат Госдумы заболел COVID-19 7
19:53
Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио" 1
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27 5
18:59
В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности 1
17:59
Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки 33
17:30
Два человека пострадали при пожаре в Барнауле 0
16:58
Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео 4
16:27
На смену жаре в Алтайский край идет похолодание 49
15:58
Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото 8
15:30
Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД 3
14:58
Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве 7
14:28
В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц 13
13:55
Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить 30
13:27
В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы 5
12:52
Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 5
12:16
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
11:40
В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом 43
11:21
Коронавирус выявили у монахинь минского монастыря. На Пасху там были верующие 3
10:42
Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака 26
10:23
Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера 3
10:14
Крупный лесной пожар потушили в Алтайском крае 3
09:37
Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом 11
09:07
Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае 69
08:48
Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции 13
08:33
Еще 58 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса 1
08:06
Огонь со всех сторон. В Алтайском крае в пожарах погибли уже сотни гектаров леса 11
07:37
На Алтае мотоциклист сбил корову и сбежал с места ДТП 6
07:08
Скованные одним вирусом. Как будут работать дома-интернаты на Алтае в полной изоляции? 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.