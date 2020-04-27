"Плохой сценарий, но он существует". Девелоперы о новых домах-долгостроях в Барнауле

Строительная отрасль Алтайского края оказалась в числе счастливчиков, которым разрешили работать во время режима самоизоляции. Сейчас большинство застройщиков города продолжают трудиться над начатыми проектами, но некоторые компании опасаются, что если продажи квартир резко упадут, им будет не на что достраивать объекты. Однако эксперты уверены: даже при таком сценарии на рынке новостроек Барнаула вряд ли появятся проблемные дома и обманутые дольщики.

Сценарий № 1 "Пессимистический"

Предприятия стройиндустрии простояли закрытыми неделю – с 30 марта по 5 апреля 2020 года, а уже 6 апреля губернатор края Виктор Томенко разрешил им вернуться к работе. Но жизнь на строительных площадках может прервать снизившийся спрос, говорят эксперты. Сейчас многие компании Барнаула еще возводят дома на средства дольщиков. Если продажи остановятся, замрет и стройка.

"Мы можем прийти к тому, что в Барнауле появятся дома-долгострои, и некоторые компании развалятся. Ростехнадзор грозит проверками (плановые проверки, – прим. ред.). Если остановят какую-нибудь стройку, потока новых средств не будет, работы замрут", – говорит исполнительный директор Союза строителей Вячеслав Ширшов.

В этом случае дольщики, наблюдающие за отсутствием динамики на площадке, начнут обращаться к застройщику за расторжением договоров и возвратом средств.

"Запустится цепная реакция. А застройщику как возвращать деньги, если он уже вложил их в цемент или плиты? Это плохой сценарий, но он существует", – говорит он.

Сценарий № 2 "Реалистичный"

Не все строительные компании города смогут пережить кризис, согласен первый заместитель ИСК "Союз" Александр Мишустин. Некоторые сдадут проекты и покинут рынок, другие оставят "в наследство" полуготовые дома. Но эти объекты не превратятся в руины, а будут достроены за счет госсредств, считает эксперт.

Сложности могут возникнуть по объектам, которые возводят по старой схеме, то есть по договорам долевого участия и без проектного финансирования банка. Если пять человек купят квартиры, а дальше продажи остановятся, и никто не будет покупать, у застройщика не хватит средств на завершение дома. Однако опасаться появления обманутых дольщиков не стоит: сегодня все стройки застрахованы, и даже если компания обанкротится государство возьмет на себя ее функции и через "Дом.РФ" достроит объект", – уверен Александр Мишустин.

По его словам, 24 апреля 2020 года по поручению президента Владимира Путина Фонд защиты дольщиков уже получил из федерального бюджета дополнительно 30 млрд рублей на достройку проблемных объектов.

"Государство контролирует все процессы, каждый дом с участием дольщиков мониторят, застройщик отчитывается перед контролирующим органом в администрации края, те передают данные в Москву. Думаю, никаких опасений не должно быть. Объекты будут достроены", – отмечает Мишустин.

Застройщики, которые возводят дома не по договорам долевого участия, а с помощью эскроу-счетов, вообще вряд ли отстанут от графика, уверен Александр Мишустин. Эти стройки контролирует и финансирует банк, поэтому у застройщика есть вся сумма на работы, и он не зависит от темпов продажи квартир.

"Банк финансирует дома до окончания строительства. Поэтому опасений, что компания все бросит, нет. Ей не важно, сколько придет покупателей – 10 или 100. Деньги дольщиков при этом лежат на эскроу-счетах, и они в любой момент могут их забрать", – считает эксперт.

По словам Александра Мишустина, кризис и снижение спроса на новостройки могут ударить только по проектам, которые находятся в разработке.

"Сейчас темпы строительства не изменились, но каждая компания рассматривает сценарий, что интерес к жилью резко просядет. В этом случае начатые объекты будут завершены, а вот новые заморозят до лучших времен", – говорит он.

Сценарий № 3 "Оптимистический"

Большая доля на рынке новостроек Барнаула сейчас принадлежит сильным компаниям, которые уже пережили не один кризис, считает заместитель генерального директора по маркетингу "Жилищной инициативы" Роман Клевакин. Они приспособились практически к любым условиям рынка и знают, как завершить проекты даже в самых трудных условиях. Поэтому говорить о появлении домов-долгостроев преждевременно, считает он.

"Главные игроки на барнаульском рынке новостроек уже проверены временем. Все, кто был слабее, за последние годы в основном отсеялись и ушли. Поэтому больших проблем с долгостроями ждать не стоит. Государство с подачи президента превратило строительство жилья в важный социальный проект. Оно так много сделало в последнее время, чтобы обезопасить этот рынок, так закрутило гайки, что теперь фактически уже взяло социальную ответственность за все происходящее на себя. Для участников строительства – это хорошая новость. К этому кризису власти подошли более подготовленными, чем к любому другому в прошлые годы", – говорит Роман Клевакин.

По его словам, покупатели, которые уже вложили деньги в стройку, могут быть спокойны: они точно не будут обманутыми.

"Тем, кто купил квартиры по ДДУ, сейчас беспокоиться не о чем, потому что их дома находятся на высокой степени готовности. Те, кто приобрел жилье по новой схеме с использованием эскроу-счетов, фактически просто хранят свои вложения в банках, а не в стройке, и здесь риск потери денег минимален", – говорит эксперт.

За последний месяц, по его словам, барнаульские застройщики никак не изменили работу, а период март-май по итогу вообще пройдут не хуже показателей 2019 года.

"В марте, когда курс доллара по отношению к рублю начал расти, спрос на квартиры увеличился. В мае, по ожиданиям застройщиков, спрос немного "просядет". В результате общий объем продаж в марте-мае останется на уровне прошлого года. Сохранению показателей будет способствовать и новая льготная ипотека под 6-6,5%. Взрывного спроса на нее не будет, но исторически низкие ставки точно поддержат рынок. К июню ситуация станет уже понятной, более прогнозируемой, и рынок сориентируется", – считает эксперт.

В Барнауле с 2014 года ни один дом официально не признан проблемным: за семь лет в региональной столице дольщики даже самых затянутых долгостроев по документам не получили статуса "обманутых". Все сложные проекты, сроки строительства которых были сорваны, все равно завершились, а покупатели получили заветные ключи от квартир. Вот только ждать им приходилось порой несколько лет.