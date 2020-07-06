"Меня не штрафуют". Лариса Долина заявила, что позволяет своему водителю нарушать ПДД

Лариса Долина рассказала о "законном" нарушении ПДД ее водителем. Старое интервью звезды нашел блогер Anton S и разместил его в своем Telegram-канале.
Он выложил отрывок передачи "Сто вопросов к взрослому", в котором певица рассказала, что всегда передвигается по городу вместе со своим личным водителем.
"Не имеют права останавливать мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ", – сказала исполнительница.
По ее словам, она разрешает своему водителю нарушать дорожные правила, когда опаздывает на самолет или поезд, а также во время новогодних праздников.
"Если очень сильно нарушил мой водитель, то мы очень сильно извиняемся, но меня не штрафуют за это", – добавила Долина.
После публикации пользователи Twitter стали критиковать певицу. Некоторые напомнили о ДТП с участием другой знаменитости – Михаила Ефремова.
Комментарии
пользователи Twitter стали критиковать певицу
А что её критиковать? Лучше бы заставили работать правительство так, чтобы закон действовал на всех, а не только на холопов.
Ей стократные штрафы - денег много. Может и заплатить
Ржака. Разместил интервью в телеге, а критиковать стали юзеры свитера.
"Не имеют права останавливать мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ", – сказала исполнительница. - это на каком основании у них права нет? алё? блондинка.
Похор нашим гайца. Так и живем. преклоняясь перед пенсионерками.
Соглашусь, что здесь вопросов больше к гаишникам. Она женщина в возрасте, скорее всего поймет с первого раза
"Не имеют права останавливать мою машину вообще. Этот номер знают все, кто работает в ГАИ"
Вообще она этим заявлением подставляет гаишников
Так можно и не дожить до преклонного возраста.