Во вторник, 7 июля, в Алтайском крае будет теплая погода с дождями, грозами и градом в отдельных районах, сообщают в региональном Гидрометцентре.
В светлое время суток столбики термометров в крае будут показывать от +23°С до +28°С. В отдельных районах — кратковременные дожди, грозы, местами при грозах сильные дожди и град. Утром местами туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, порывы до 14 метров.
В Барнауле температура днем составит от +24°С до +26°С. Синоптики прогнозируют кратковременный дождь, возможна гроза. Скорость северо-западного ветра составит от 4 до 9 м/с, усиления не превысят 14 м/с.
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