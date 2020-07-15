В Госдуме хотят запретить браки и усыновление для людей, которые сменили пол

Сенаторы внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, который запрещает вступать в браки и усыновлять детей тем, кто сменил пол. Об этом сообщает РИА "Новости".
В разработке проекта приняла участие глава комиссии по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина.
По итогам всероссийского голосования по поправкам в Конституцию, в основной документ государства уже был добавлен пункт, который закрепляет брак как союз мужчины и женщины. При этом президент Владимир Путин заявил, что в России нет и не будет дискриминации по сексуальной ориентации или вероисповеданию. Он отметил, что человек должен иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу.
Комментарии
Лучше бы алкашам рожать запретили, но нет, это главный электорат путена.
Мизулина? Ну ну... Видели мы новость про бракосочетание её сыночка ))
Всё правильно:не непоймикто и детей будет воспитывать не пойми как.