Сессий нет, а учителя угощают мороженым. Барнаульцы рассказали об учебе в вузах Китая

Очень многие до сих пор считают, что учеба за границей – это нечто за гранью фантастики. Что для этого нужно быть или вундеркиндом, или ребенком очень богатых родителей. Amic.ru теперь точно знает, что все это – миф. Наш корреспондент Мария Лаврищева поговорила с выпускниками Барнаула, которые после школы поступили в вузы Китая (еще до пандемии коронавируса), и выяснила, что получить образование за границей довольно просто. Главное – преодолеть границы в себе самом.

Даже не зная языка

Выпускница 123-й гимназии Барнаула Алина Садовникова поехала учиться в Китай по настоянию родителей. Причем даже языка не знала. Говорит, было трудно, но ни разу не пожалела. Поступила в университет 西安博爱国际学校 (Сиань боай годи сёсяо). Прежде чем определиться со специализацией в вузе, девушка взяла сначала так называемый "языковой год" – период на изучение языка принимающей страны.

"Мы учились шесть дней в неделю, с 7:40 и до 20:30. У нас были уроки физкультуры, музыки, истории Китая и культуры. Все учителя, конечно же, были китайцами, и первое время было очень сложно понимать друг друга, так как педагоги не знают ни английского, ни русского. Однако эффект от такого обучения большой: спустя довольно короткое время ты вдруг понимаешь, что этот язык стал частью твоей жизни, хочешь ты этого или нет. Самое важное, что я вынесла для себя из всего этого: не нужно бояться трудностей. Главное – начать, а потом все пойдет само собой", – вспоминает Алина.

Не зная языка уехала учиться в Китай и выпускница 122-го лицея Анжелика Гавриленко. Девушка поступила в университет в Heilongjiang university (黑龙江大学) в городе Харбине на специальность лингвист-переводчик.

"Китай дает образование мирового уровня. В Поднебесной абсолютно иная культура, которая меня очень сильно притягивает. И я считаю, что Китай – идеальная страна для достижения моих целей", – рассказывает девушка.

Анжелика отмечает, что студенты-иностранцы учатся отдельно от китайских. И это позволяет ощутить себя в равных условиях во время занятий.

"В моем корпусе совсем нет китайских студентов, иностранцы учатся в отдельном здании. Например, в моей группе есть студенты из России, Южной Кореи, Канады и Японии. Мы все находимся на одном языковом уровне, поэтому учиться вместе было очень интересно, практика работала на полную. Очень приятно было, когда я смогла позвать однокурсницу из другой страны в кафе и поболтать с ней. В такие моменты особенно ощущаешь свой прогресс".

Девушка рассказывает, что педагоги буквально опекают студентов-иностранцев, заменяя им порой заботливых родителей:

"Преподаватели относились к нам буквально как к своим детям. Водили в банк, если вдруг возникала проблема с картой. Помогали, если стало плохо. Как-то в классе было очень душно, шла последняя пара, мы все были измучены и вдруг преподаватель принесла всей группе студентов мороженое. Это было потрясающе".

Для жительницы Барнаула Людмилы Белозерских обучение в Китае стало трамплином: после этого она отучилась еще и в итальянском вузе. В Китай Людмила поехала в 2016 году, когда во время учебы в АлтГУ приняла участие в международной программе двойного диплома. Говорит, что с детства обожала мультфильм "Мулан" и Поднебесная ее ожиданий не разочаровала: "Современный Китай – страна инноваций. Хочется быть свидетелем этого процесса не только заочно, но и понимать их тип мышления, научиться говорить с ними на одном языке".

А затем девушка захотела понять, чем отличается Восток от Запада, и во время учебы уже в Санкт-Петербургском госуниверситете по программе академического обмена отправилась на стажировку в университет Ка Фоскари в Венеции (Италия).

Интересно, что, по наблюдениям Анжелики, самим китайцам учиться в своей стране труднее, чем иностранцам: высокая конкуренция даже на платные места, а в комнаты общежитий селят по восемь человек. А вот иностранные студенты проживают в комфортных условиях: по одному-два человека, причем общежития очень похожи на отели, есть даже горничные, которые убирают в комнатах.

Экзамены есть, а сессий нет

Студенты отмечают, что российское образование отличается от китайского. Во-первых, никаких курсовых и сессий в том виде, как это принято в России. "Четыре раза в году у нас проходит "экзаменационная неделя", где мы просто пишем контрольные по пройденному материалу за последние два месяца", – объясняет Анжелика Гавриленко.

Обучение большей частью построено на практических занятиях, рассказывает девушка. То есть если студенты изучают китайскую кухню, то отправляются в столовую готовить, если изучают китайскую борьбу, то выходят на стадион, где приглашенный тренер показывает все на практике. Вязание тоже изучается "вживую".

Людмила Белозерских рассказывает, что в Китае есть много кружков по поддержке иностранцев. Когда девушка изучала иероглифы, она ходила на кружок, где объясняли, как правильно читать на китайском. Был даже кружок по просмотру китайских мультфильмов, по лепке. "Получается, что, с одной стороны, ты обучаешься, а с другой – находишь друзей и хобби, становишься частью университета, это помогает сблизиться с культурой", – говорит девушка.

Людмила уверена, что так, как учатся китайские студенты, не учится никто: каждый день после уроков они дополнительно занимаются самостоятельно: "День студента строится так: утром первая часть занятий, потом перерыв 2 часа и вторая часть занятий. Уроки заканчиваются в 16:00. И после этого студенты идут в библиотеку, там делают домашние задания и занимаются дополнительно".

Такое рвение заставляет мобилизовать и свои силы. За год девушка смогла освоить язык до высокого уровня, сдать экзамен и получить международный сертификат о владении китайским языком.

Сравнивая учебу в Италии и России, Людмила отмечает, что ключевая разница – это возможность выбора дисциплин: "В российском вузе ты обязан ходить на ту же физкультуру и предметы, которые тебя не интересуют. За рубежом нужно выбрать из перечня только интересующие тебя дисциплины".

По ее мнению, такая система очень удобна для студента, так как он выбирает именно то, что считает полезным для себя и профессиональной деятельности в будущем. Такое образование позволяет усваивать больше нужного тебе материала, говорит Людмила.

Обсуждать внешность – дело обычное

Развлекается китайские студенты точно так же, как российские: ходят в бары и клубы. Но при личном общении выявляется много отличий в культуре поведения.

"Когда мы приходим с друзьями в кафе, и каждый из нас заказывает себе отдельную порцию, китайцы удивляются. Они всегда заказывают несколько разных блюд и едят все вместе", – рассказывает Анжелика Гавриленко.

Иностранцев может неприятно удивить и прямолинейность китайцев, которую часто принимают за бестактность.

"Для китайцев обсуждать внешность, указывать на недостатки собеседника – это обычное дело. Если обидеться на это, то тебя сочтут странным. Но если ты, допустим, идешь по улице в пижаме и в тапочках, на это никто внимания не обратит. К таким "странностям" здесь привыкли: на улицах часто разгуливают косплейщики", – поясняет Анжелика.

Студент алтайского опорного вуза Илья Бухалин (полгода обучался в Чжецзянском политехническом университете (в 2019 году) по программе обмена АлтГУ) рассказывает, что его особенно впечатлила щепетильность китайцев. Например, визитку там обязательно нужно подавать двумя руками, иначе ваш жест воспримут как явное неуважение. А чокаться на праздниках гость должен таким образом, чтобы его бокал был ниже бокала хозяина. Иначе вы выкажете пренебрежение.

Интересный факт

В вузах Китая образование можно получить бесплатно. Причем чтобы стимулировать приток иностранных студентов, им предлагают стипендиальные программы, которые покрывают затраты на обучение и проживание. Одна из таких программ – Chinese Government Scholarship Scheme. Чтобы попасть в нее, нужно написать заявление, собрать пакет документов (указан на сайте вуза) и отправить по электронной почте в стипендиальную комиссию.

Популярные университеты Китая: Юго-Западный университет Цзяотун, Центральный Южный университет, Чжэнчжоуский Университет, Пекинский университет иностранных языков, Шанхайский университет иностранных языков, Восточно-китайский педагогический университет.

Совет: если вы не очень хорошо знаете язык страны, где собираетесь учиться, ищите вуз, где принимают выпускников школ из России и предоставляют им "языковой год", который дает возможность выучить язык принимающей страны, чтобы в дальнейшем вы могли получать образование на нем.

Куда отправляют учиться за границу своих студентов алтайские вузы