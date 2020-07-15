Минтранс Турции заявил о возобновлении авиасообщения с Россией

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции заявило о достижении договоренности с властями России, сообщает РБК со ссылкой на турецкие СМИ.
По данным издания Anadolu, полеты должны возобновиться с 15 июля. Позднее данную информацию подтвердило и другое иностранное СМИ – Haberturk.
Представитель российского Минтранса не стал комментировать заявления своих заграничных коллег. Также от пояснений отказались и в Росавиации.
Напомним, что международные рейсы из-за угрозы распространения COVID-19 были приостановлены правительством России с 27 марта.
Как ранее сообщил amic.ru, по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, на 14 июля о готовности встретить российских путешественников заявили Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.
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