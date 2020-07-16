Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии, которая в рамках предвыборной кампании опубликовала декларации пяти зарегистрированных кандидатов в президенты страны.
Как отмечает издание Tut.by, действующий белорусский лидер за 2019 год заработал 117 тысяч белорусских рублей (около 3,4 млн российских рублей). При этом квартир, домов, земельных участков, гаражей, машин, акций и прочего имущества у главы государства в собственности нет.
Супруга президента, Галина Лукашенко, также отчиталась о своей пенсии и доходах от 56 акций Шкловского маслодельного завода. За прошлый год она заработала 5,5 тысячи белорусских рублей (около 161 тысячи российских рублей). Ей принадлежит дом 196 кв. метров, половина дома 54 кв. метра в Могилевской области и земельный участок 0,15 га.
Комментарии
При этом квартир, домов, земельных участков, гаражей, машин, акций и прочего имущества у главы государства в собственности нет.
Ужас. У нашего хоть ваз 2121 есть и ржавый прицеп "Скиф"
При этом квартир, домов, земельных участков, гаражей, машин, акций и прочего имущества у главы государства в собственности нет
Вот это молодец, 26 лет президентом проработал, а имущества нет. Хоть бы машину жене купил
Да, да, да слышали мы уже такие побасенки об одном фрече и паре сапог. Таких "спартанцев" на пушечный выстрел к руководству страны нельзя допускать.
Человек которому ничего не надо - страшный!!! - по тому, что ему надо ВСЁ!!!
Голодранец!!!
любимая советско-наменклатурная фенечка. ничего нет, все казенное.
Ничего у тебя нет! Ты голодранец! (с)
Правильный парень, от жены не отказывается. По поводу машины - зачем заморачиваться техосмотром или страховкой, он действительно пользуется служебными... Во власть идут не за имуществом, скорее другие цели.