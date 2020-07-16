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Лукашенко не указал никакого имущества в декларации о доходах

, ИА "Амител"
За 2019 год президент заработал 117 тысяч белорусских рублей
Фото: novostivmire.com

Фото: novostivmire.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не задекларировал никакой недвижимости и машин. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии, которая в рамках предвыборной кампании опубликовала декларации пяти зарегистрированных кандидатов в президенты страны.

Как отмечает издание Tut.by, действующий белорусский лидер за 2019 год заработал 117 тысяч белорусских рублей (около 3,4 млн российских рублей). При этом квартир, домов, земельных участков, гаражей, машин, акций и прочего имущества у главы государства в собственности нет.

Супруга президента, Галина Лукашенко, также отчиталась о своей пенсии и доходах от 56 акций Шкловского маслодельного завода. За прошлый год она заработала 5,5 тысячи белорусских рублей (около 161 тысячи российских рублей). Ей принадлежит дом 196 кв. метров, половина дома 54 кв. метра в Могилевской области и земельный участок 0,15 га.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

16.07.2020 10:15
- гость -

При этом квартир, домов, земельных участков, гаражей, машин, акций и прочего имущества у главы государства в собственности нет.

Ужас. У нашего хоть ваз 2121 есть и ржавый прицеп "Скиф"

16.07.2020 10:21
гость

При этом квартир, домов, земельных участков, гаражей, машин, акций и прочего имущества у главы государства в собственности нет

Вот это молодец, 26 лет президентом проработал, а имущества нет. Хоть бы машину жене купил

16.07.2020 10:32
АБОРИГЕН

Да, да, да слышали мы уже такие побасенки об одном фрече и паре сапог. Таких "спартанцев" на пушечный выстрел к руководству страны нельзя допускать.

16.07.2020 10:35
Медведь-шатун

Человек которому ничего не надо - страшный!!! - по тому, что ему надо ВСЁ!!!

16.07.2020 11:08
Сермяжная правда

Голодранец!!!

16.07.2020 11:19
- гость -

любимая советско-наменклатурная фенечка. ничего нет, все казенное.

16.07.2020 11:37
- гость -

Ничего у тебя нет! Ты голодранец! (с)

16.07.2020 11:38
Doka

Правильный парень, от жены не отказывается. По поводу машины - зачем заморачиваться техосмотром или страховкой, он действительно пользуется служебными... Во власть идут не за имуществом, скорее другие цели.

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