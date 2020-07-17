Вера Алентова рассказала о своем творческом пути в Барнауле

Актриса Вера Алентова рассказала, что ее творческий путь начался в Барнауле. Об этом она поведала Борису Корчевникову в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".
Вера приехала со своей матерью в столицу Алтайского края в поисках лучшей жизни. Здесь она окончила десятилетку и по настоянию мамы готовилась к поступлению в медицинский институт. Однако когда ей осталось сдать последний экзамен по английскому, Вера увидела объявление о кастинге молодых артистов в Барнаульский театр драмы, который теперь носит имя Василия Шукшина.
Будущая актриса специально завалила поступление в мединститут и прошла творческое испытание в театр. При этом мама была против решения дочери.
"Хочешь быть актрисой? Езжай в Москву в театральный институт", – сказала она Алентовой.
Поскольку девушка пропустила сроки сдачи экзаменов в московские вузы, она устроилась работать на меланжевый комбинат, а уже через год уехала и поступила в МХАТ.
Напомним, что Вера Алентова известна по ролям в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли" и других. Кроме того, она сыграет богиню Иштар в фильме "Ампир V", экранизации одноименного романа Пелевина.
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