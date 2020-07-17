Почти 28 тысяч школьников сдали ЕГЭ в Алтайском крае

Единый государственный экзамен по девяти предметам в Алтайском крае сдали уже почти 28 тысяч выпускников. Общественные наблюдатели оценивают проведение ЕГЭ в крае положительно.
"Невзирая на ситуацию и дополнительную нагрузку, которую несут организаторы в связи с необходимостью соблюдения всех санитарно-противоэпидемиологических норм, Единый государственный экзамен в этом году проходит на высоком уровне, в безопасной и комфортной обстановке", – рассказал региональный координатор корпуса общественных наблюдателей Российского союза молодежи Роман Мартыненко.
Он также добавил, что в 2020 году число общественных наблюдателей на ЕГЭ возросло. Большинство из них – студенты вузов, которые прошли обучение, пишет официальный сайт региона.
Комментарии