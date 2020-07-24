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Суд решил изолировать от общества барнаульского чиновника Новикова на 10 суток

, ИА "Амител"
Глава Октябрьского района может отправиться в спецприемник

Глава Октябрьского района Барнаула и экс первый заместитель начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю Вячеслав Новиков получил 10 суток административного ареста, за то что сел за руль своего автомобиля, будучи лишенным прав. Как сообщают источники amic.ru, решение по делу еще 22 июля приняла мировой судья судебного участка Крутихинского района Анна Самоцкая.

Спецприемник для нарушителя

Чиновника остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов на Каменской трассе в минувшие выходные. Новиков был трезв, но находиться за рулем не мог: в апреле его лишили прав за отказ пройти медосвидетельствование (вдобавок еще и оштрафовали на 30 тысяч рублей). Срок административного наказания закончится только в 2021 году.

В отношении Вячеслава Новикова был составлен материал об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления ТС". Автомобиль главы района (Volkswagen Touareg) был изъят и помещен на специализированную стоянку.

Согласно статье КоАП Новикову грозил штраф (до 30 тысяч рублей) либо арест сроком до 15 суток или исправительные работы (от 100 до 200 часов).

Судья Самоцкая остановилась на административном аресте продолжительностью 10 суток. Теперь у Вячеслава Новикова есть 10 дней, чтобы обжаловать решение. В противном случае в начале августа он отправится в спецприемник.

Что скажет мэрия?

Возможно, карьере Новикова в качестве муниципального служащего подходит конец. Если после первого правонарушения он продолжил занимать свое кресло, невзирая на протесты общественности, то теперь история приобретает совсем другой поворот. Кроме своеобразного "рецидива" есть и мнение непосредственного работодателя Новикова – главы города Вячеслава Франка.

Последний, отвечая на запрос лидера алтайского реготделения "Яблока" Александра Гончаренко (дать оценку проступкам Новикова и уволить его из-за утраты доверия), отметил, что принято решение о проведении в отношении главы администрации Октябрьского района Барнаула "проверки соблюдения обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой".

Причем этот документ был составлен до того, как Вячеслав Новиков вновь угодил в руки полиции.

В новейшей истории Барнаула лишение муниципального служащего столь высокого ранга своей должности из-за административного правонарушения может стать прецедентом.

Чем еще известен Вячеслав Новиков

История с управлением автомобилем – далеко не единственный неоднозначный эпизод в карьере чиновника.

Ранее Вячеслава Новикова привлекали к дисциплинарной ответственности за неполностью отраженные сведения о доходах в декларации. Нарушения были обнаружены в декларациях за 2016 и 2017 годы. Речь шла о неверно указанной сумме, которая была получена от продажи автомобиля. Кроме того, чиновник "забыл" учесть недвижимость в одном из поселков под Барнаулом.

Как посчитали в администрации города, глава района намеренно не скрывал сведения, а потому отделался только замечанием.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

24.07.2020 10:31
Козел

показуха! арест за что? чем он опасен? оштрафовали бы или на работы бы отправили (площадь Октября мести), а в камеру это цирк какой то!

24.07.2020 10:36
- гость -


24.07.2020 10:31
Козел

ну он без прав гоняет так то, и лишен за пьянку. Куда еще опаснее.

24.07.2020 10:37
козлу

почему цирк? редкое явление наблюдаем - закон един
поэтому все верно , судья молоток
п.с. вообще то могла и по максимуму, пожалела...

24.07.2020 10:39
- гость -

Козел, ты не козел, ты баран.

24.07.2020 10:40
Лёха

"Теперь у Вячеслава Новикова есть 10 дней, чтобы обжаловать решение. В противном случае в начале августа он отправится в спецприемник."

- Постановления об аресте подлежат немедленному исполнению? Или я позабыл КоАП?
Я что-то не помню....

24.07.2020 10:40
козлу

рецидивист он потому что, читайте законы

24.07.2020 10:53
- гость -

на спецработы самое то

вообще то позорник,

24.07.2020 11:01
Козел

первый раз надо было садить когда от освидетельствования отказался! Сейчас бы пьяным поймали нет вопросов однозначна - нары! а так Цирк и показуха! (заметьте я его не оправдываю и не слова не сказал что должен быть безнаказаным данный поступок, давно считаю что в таких случаях должен косфисковываться авто и не важно кто его владелец)!

24.07.2020 11:23
Потёмкин

Вот уволит его мэр и как-же мы без гигантских тюльпанов да пасхальных яиц на Ленинском? Скучно!

24.07.2020 11:37
Пузырек

24.07.2020 10:40
Лёха
____________________________
Ага, арест исполняться начинает сразу по КоАПу

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