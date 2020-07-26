Российские страховщики нашли способ не платить ОСАГО

В Российском союзе страховщиков рассказали, в каком случае компании могут не покрывать ущерб пострадавшей в ДТП стороне, пишут "Известия".
Если владелец транспортного средства забудет предупредить страховую о прохождении технического осмотра, то выплачивать средства за ремонт будет виновная в аварии сторона. Из-за пандемии автовладельцы могут отложить прохождение обязательного ТО, но при этом обязаны оформить полис ОСАГО. Мера действительна до 30 сентября 2020 года.
"В случае если после прохождения обязательного ТО водители забудут предупредить об этом свою страховую, к ним могут применить регрессное требование", – пояснили в РСА.
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