Воскресенье, 26 Июль, 09:50

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,6
€ 83,1
21°

806720 +0
Обь
260см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

Российские страховщики нашли способ не платить ОСАГО

, ИА "Амител"
Коронавирус повлиял на правила
Фото: argumenti.ru

Фото: argumenti.ru

В Российском союзе страховщиков рассказали, в каком случае компании могут не покрывать ущерб пострадавшей в ДТП стороне, пишут "Известия".

Если владелец транспортного средства забудет предупредить страховую о прохождении технического осмотра, то выплачивать средства за ремонт будет виновная в аварии сторона. Из-за пандемии автовладельцы могут отложить прохождение обязательного ТО, но при этом обязаны оформить полис ОСАГО. Мера действительна до 30 сентября 2020 года. 

"В случае если после прохождения обязательного ТО водители забудут предупредить об этом свою страховую, к ним могут применить регрессное требование", – пояснили в РСА.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.07.2020 09:50
- гость -

Очередные издевательства тожероссиян над россиянами

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
09:43
Российские страховщики нашли способ не платить ОСАГО 0
09:11
24 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
08:38
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые за 39 лет 2
08:09
На ОТР рассказали, как прошло празднование дня рождения Василия Шукшина на Алтае 0
07:43
Две "буханки" столкнулись на трассе в Алтайском крае 0
07:03
Бежать от молний и просить о здоровье. Что можно и нельзя делать в Гаврилов день? 0
06:32
Лето, отдых и веселье. Смешные пляжные фото 0
06:01
Сильные грозы и порывистый ветер. О погоде в Алтайском крае 26 июля 0
23:34
Такой день. Реклама Ярового от Бузовой и новое имя "АлтайБаскета" 0
22:35
Фото обнаженной Екатерины Варнавы набрало больше 25 тысяч лайков за полчаса 3
21:31
Два парня задержали жителя Алтайского края при попытке угнать машину их отца 1
20:31
Певицу Клаву Коку в день рождения задержали полицейские 0
19:51
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 118 2
19:15
Барнаульский зоопарк устроит показательное кормление тигров 0
18:39
Российский блогер выставила ценник на отношения с ней для будущих ухажеров 23
18:08
Олимпийского чемпиона по борьбе нашли мертвым в Подмосковье 1
17:41
В Республике Алтай водитель без прав сбил женщину и скрылся с места происшествия 4
17:05
Учения по ликвидации разлива топлива прошли в Барнауле 0
16:40
Житель алтайского села ограбил дом на глазах у хозяйки 0
16:12
Пилот "Формулы-1" запостил в своем Instagram фотографии сибирских пожаров 8
15:42
Алтайский край занял 10-е место по суточному приросту зараженных COVID-19 в России 5
15:03
Ольга Бузова в откровенном купальнике прорекламировала алтайский курорт 25
14:48
Пожар произошел на одном из барнаульских производств 6
14:11
В России предложили способ остановить рост цен на бензин 6
13:38
В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России осенью 3
13:06
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с днем рождения Шукшина 5
12:32
"АлтайБаскет" к новому сезону сменил название 2
12:02
Жительница Барнаула показала опасные игры детей во дворе без детской площадки 7
11:37
Еще 138 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае 5
11:04
Банк России снизил ключевую ставку до исторического минимума 7
10:31
В Республике Алтай зафиксировано 19 новых случаев заражения коронавирусом 0
10:06
Второй пожарный скончался после страшного ДТП с поездом 5
09:31
Хорохордин на Алтае встретился с одним из богатейших людей России 17
09:04
Ученые разработали препарат для предотвращения сердечного приступа 4
08:33
Путин поручил создать национальный парк в Алтайском крае 50
08:02
Доктор Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы 7
07:31
Умываться росой и убирать урожай. Что можно и что нельзя делать на Прокла Плакальщика 2
07:02
Жил такой парень: главные фильмы в жизни Василия Шукшина 13
06:32
Главы семейств, которые были категорически против животных в доме 8
06:01
Шквалистый ветер, грозы и дожди. Прогноз погоды в Алтайском крае на 25 июля 0
23:40
Такой день. Страшное ДТП с алтайскими пожарными и сбор денег для Грудинина 4
23:24
В Алтайском крае при падении опоры после ДТП погиб электромонтер 1
23:07
В выходные на Алтайский край обрушатся грозы, ветер и град 1
22:47
Туроператоры уже открыли бронирование поездок в Турцию 1
22:29
Бузова прилетела в Алтайский край и публично обратилась к Томенко 11
22:04
Кабмин утвердил сроки возврата денег за отмененные туры 0
21:48
Пропавшую женщину больше месяца ищут в Барнауле 0
21:26
Толстая назвала Собчак "бессовестной пиявкой" 1
21:09
В Республике Алтай частично возобновляют плановую медицинскую помощь 0
20:40
Правительство направит 5 млрд рублей на улучшение жилищных условий молодых семей 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.