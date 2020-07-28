Вторник, 28 Июль, 11:20

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,59
€ 83,78
25°

818120 +0
Обь
231см -6


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный городПожар в барнаульской "Спичке"Коронавирус на Алтае
Новости

Россиянам пообещали реальный рост пенсий

, ИА "Амител"
Рост опередит инфляцию
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Минтруде пообещали обеспечить рост пенсий для неработающих пенсионеров, обгоняющий ожидаемый уровень инфляции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве отметили, что размеры индексации пенсий определены в федеральном законе. С 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, а с 1 января 2022 года – на 5,9%. В последующие два года уровень индексации составит 5,6% и 5,5% соответственно.

После 2024 года пенсии будут расти в зависимости от доходов бюджета Пенсионного фонда, пояснили в ведомстве.

Ранее в России предложили сделать выплаты в 10 тысяч рублей на детей ежемесячными. По мнению авторов инициативы, сейчас российские семьи очень нуждаются в финансовой помощи из-за пандемии коронавируса.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

28.07.2020 10:47
- гость -

После 2024 года пенсии будут расти в зависимости от доходов бюджета Пенсионного фонда, пояснили в ведомстве.

то есть будут показывать отрицательный рост...
не зря все-таки проголосовали за солидарную пенсионную систему)))

28.07.2020 10:48
krash

ну учитывая, что люди дольше работают и больше пенс.сбережений накапливают...чисто математически пенсия должна быть больше. но этого не будет....есть огромные сомнения впринципе в пенсии....

28.07.2020 10:49
- гость -

С 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, а с 1 января 2022 года — на 5,9%. В последующие два года уровень индексации составит 5,6% и 5,5% соответственно.

Даааа.... с таким ростом придется работать, пока ноги носят...

28.07.2020 10:51
- гость -

и ЖКХ вырастет еще

28.07.2020 10:55
Как то так

Ранее в России предложили сделать выплаты в 10 тысяч рублей на детей ежемесячными. По мнению авторов инициативы, сейчас российские семьи очень нуждаются в финансовой помощи из-за пандемии коронавируса.

Деревни бухают по "чёрному", деньги свалились с неба. Власть думает, что тратить будут на детей, а они на самогонку и "казашку".

28.07.2020 10:55
- гость -

Пересидент, тоже реально обещал не повышать пенсионный возраст...
Когда пенсионный возраст решили повысить, то обещали повышение пенсий в течении года на 1000 рублей каждый месяц...

28.07.2020 10:56
- гость -

проиндексируют на 6,3%

Достаточно посмотреть на рост тарифов на жкх и цены в магазинах чтобы понять, что эти проценты даже рядом не могут компенсировать инфляцию.

28.07.2020 10:58
- гость -

с таким ростом придется работать, пока ноги носят

В наши времена уже после 50 работу найти тяжело.

28.07.2020 11:01
- гость -

28.07.2020 10:58
- гость -

Работу надо искать лет до 30, а потом себя на ней хорошо зарекомендовать. А уж потом - пока ноги носят))

28.07.2020 11:06
- гость -

Работу надо искать лет до 30, а потом себя на ней хорошо зарекомендовать.

Кому сейчас 60-65, то они в 30 работали на заводах, от которых сейчас и руины не от всех то остались.

28.07.2020 11:09
- гость -

28.07.2020 11:01
- гость -

самому то сколько годков??
мне 50 , место хорошее, но.
я не судья и не прокурор, чтобы сидеть тут до 70 лет
попрут, хоть и спец,

28.07.2020 11:14
Как то так

28.07.2020 11:09
- гость - я не судья и не прокурор, чтобы сидеть тут до 70 лет

Это у народа в 70 маразм начинается, у них только "рассвет профессионализма".

28.07.2020 11:19
- гость -

Меняю работу периодически, с шагом 2 года, по причине что объемы работ заканчиваются и фирма уходит в свободное плаванье. Выиграли тендер отработали и разошлись.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
11:19
Жильцы ряда домов в Барнауле получили горячую воду 0
11:05
Алтайский сельчанин угнал служебную машину, устроил ДТП и сбежал 0
10:55
Алтайский кузнец создаст награды для премии "Главные женщины 2020" 1
10:42
Россиянам пообещали реальный рост пенсий 13
10:30
Стало известно, когда "Динамо-Барнаул" начнет новый сезон 1
10:18
Зарплатные ожидания жителей Алтайского края снизились 5
10:06
Потенциально опасный астероид приближается к Земле 3
09:56
140-летнее здание выставили на торги в Алтайском крае 1
09:44
Ущерб от засухи хозяйствам Алтайского края оценили в 700 млн рублей 3
09:31
Когда отмечают День крещения Руси и что нельзя делать в этот праздник 8
09:20
Спасатели восемь часов искали заблудившуюся пенсионерку в барнаульском лесу 15
09:08
Глава ВОЗ предупредил об ускорении пандемии коронавируса в мире 2
08:57
А я в воду войду. Где в Барнауле опасно купаться и почему там тонет так много людей? 0
08:43
Житель Алтая изнасиловал пенсионерку в присутствии мужа-инвалида 11
08:31
Во Вьетнаме заявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса 2
08:17
В гостиницах Алтайского края впервые поселилось более 700 тысяч человек 1
08:02
Еще одна компания Михаила Галустяна обанкротилась 10
07:49
Жительница алтайского села разгромила дом пенсионерки из-за 170 рублей 0
07:34
Выплатят ли по 10 тысяч рублей на детей до 16 лет в августе? 13
07:18
Экс-глава антидопинговой лаборатории призвал отстранить Россию от Олимпиады 21
07:03
Во время сдачи ЕГЭ в Алтайском крае никто из участников не заразился COVID-19 9
06:47
Тимати уходит из Black Star 3
06:32
От гениального до мерзкого. Подборка неоднозначного дизайна 1
06:15
Названы самые заметные симптомы развития сердечных болезней 1
06:01
Грозы и туманы. О погоде в Алтайском крае 28 июля 0
23:45
Такой день. Смертельная драка у Старого базара и двое сбитых детей 0
23:31
Алтайские энергетики отремонтировали больше сетей, чем планировали 0
23:10
В Минпросвещения рассказали о формате нового учебного года 3
22:52
Сергей Шнуров снимет фильм о протестах в Хабаровске 3
22:31
В Москве в ходе перестрелки правоохранители ликвидировали террориста 0
22:07
Четырех человек удалось спасти во время рейдов на реках Барнаула 0
21:45
У каждого 15-го жителя Алтайского края обнаружили иммунитет к коронавирусу 0
21:31
В Барнауле определили подрядчика для благоустройства общественных территорий 1
21:04
63 тысячи человек в Барнауле на время останутся без горячей воды 2
20:57
Глава СК РФ возбудил дело против алтайского арбитражного судьи 3
20:31
Барнаульского ветерана-чернобыльца переселяют из аварийного дома в "развалюху" 2
20:06
Одна из главных дорог Алтайского края перешла в федеральную собственность 1
19:50
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 120 0
19:31
Россия заняла 20-е место среди стран Европы по доступности бензина 3
19:08
"Единая Россия" приостановит членство задержанного алтайского депутата Кондратьева 2
18:47
Роспотребнадзор Алтайского края разъяснил приоритет при тестировании на коронавирус 5
18:25
Четверо выпускников школ Алтайского края стали мультибалльниками по ЕГЭ 2
18:06
10 суток дома, лежа на диване: барнаульский чиновник Новиков может уйти от наказания? 17
18:02
Жена погибшего в драке у Старого базара мужчины считает виновным барнаульского боксера 5
17:45
Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин заразился коронавирусом 0
17:37
В Барнауле загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома 0
17:24
Гидрометцентр: последние пять дней июля будут самыми жаркими в году. Но не на Алтае 0
17:12
Скончался один из участников драки на Старом базаре в Барнауле 9
17:02
Выбор победителей. В АлтГУ поступает рекордное количество олимпиадников 0
16:50
Водитель автобуса сбил ребенка на пешеходном переходе в Барнауле 17

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.