Россиянам пообещали реальный рост пенсий

В Минтруде пообещали обеспечить рост пенсий для неработающих пенсионеров, обгоняющий ожидаемый уровень инфляции, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В министерстве отметили, что размеры индексации пенсий определены в федеральном законе. С 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, а с 1 января 2022 года – на 5,9%. В последующие два года уровень индексации составит 5,6% и 5,5% соответственно.
После 2024 года пенсии будут расти в зависимости от доходов бюджета Пенсионного фонда, пояснили в ведомстве.
Ранее в России предложили сделать выплаты в 10 тысяч рублей на детей ежемесячными. По мнению авторов инициативы, сейчас российские семьи очень нуждаются в финансовой помощи из-за пандемии коронавируса.
Комментарии
После 2024 года пенсии будут расти в зависимости от доходов бюджета Пенсионного фонда, пояснили в ведомстве.
то есть будут показывать отрицательный рост...
не зря все-таки проголосовали за солидарную пенсионную систему)))
ну учитывая, что люди дольше работают и больше пенс.сбережений накапливают...чисто математически пенсия должна быть больше. но этого не будет....есть огромные сомнения впринципе в пенсии....
С 1 января 2021 года пенсии проиндексируют на 6,3%, а с 1 января 2022 года — на 5,9%. В последующие два года уровень индексации составит 5,6% и 5,5% соответственно.
Даааа.... с таким ростом придется работать, пока ноги носят...
и ЖКХ вырастет еще
Ранее в России предложили сделать выплаты в 10 тысяч рублей на детей ежемесячными. По мнению авторов инициативы, сейчас российские семьи очень нуждаются в финансовой помощи из-за пандемии коронавируса.
Деревни бухают по "чёрному", деньги свалились с неба. Власть думает, что тратить будут на детей, а они на самогонку и "казашку".
Пересидент, тоже реально обещал не повышать пенсионный возраст...
Когда пенсионный возраст решили повысить, то обещали повышение пенсий в течении года на 1000 рублей каждый месяц...
проиндексируют на 6,3%
Достаточно посмотреть на рост тарифов на жкх и цены в магазинах чтобы понять, что эти проценты даже рядом не могут компенсировать инфляцию.
с таким ростом придется работать, пока ноги носят
В наши времена уже после 50 работу найти тяжело.
28.07.2020 10:58
- гость -
Работу надо искать лет до 30, а потом себя на ней хорошо зарекомендовать. А уж потом - пока ноги носят))
Работу надо искать лет до 30, а потом себя на ней хорошо зарекомендовать.
Кому сейчас 60-65, то они в 30 работали на заводах, от которых сейчас и руины не от всех то остались.
28.07.2020 11:01
- гость -
самому то сколько годков??
мне 50 , место хорошее, но.
я не судья и не прокурор, чтобы сидеть тут до 70 лет
попрут, хоть и спец,
28.07.2020 11:09
- гость - я не судья и не прокурор, чтобы сидеть тут до 70 лет
Это у народа в 70 маразм начинается, у них только "рассвет профессионализма".
Меняю работу периодически, с шагом 2 года, по причине что объемы работ заканчиваются и фирма уходит в свободное плаванье. Выиграли тендер отработали и разошлись.