Барнаулец вышел на пробежку и нашел "прибежище сатанистов"

Барнаулец вышел ранним утром в парк "Юбилейный" на пробежку и обнаружил на деревьях листы с пентаграммами и иероглифами, а также свечи в кустах. Своей находкой житель краевой столицы поделился в сообществе "Черный список Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
"Встал сегодня в 05:40 и пошел на пробежку! Заметил бумажки на деревьях, думаю, реклама, а нет. Штук 68 насчитал я бумажек. В кустах заметил много свечей! Вчера в девять вечера бегал, этого ничего не было! Даже страшно как-то стало теперь бегать, половина парка вся в этом. Видимо, только Бог один знает, что за бесятина происходила в парке ночью!" – посетовал барнаулец.
Некоторые пользователи в комментариях под записью предположили, что это могут быть проделки сатанистов.
Комментарии
молись и кайся, сиди дома не гуляй
Какой молодец парень! Встал в 5.40 утра и на пробежку!
Развелось впечатлительных бегунов! Уже свечки в лес не вынести!
Пусть дома по беговой дорожке бегает, нервы бережет.
Срамота!
Срамота!
он голый бегал?
7.08.2020 14:54
- гость -
Он от голых бегал.
ааа.. что бы свечку не вставили убегал
Говорит, я сначала думал ноги сводит судорогой от того что в 9 вечера пробежка а потом сразу в 5 утра, а оказывается аллея заколдованная...
Законом не запрещено колдовать в парках.