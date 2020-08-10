Шаг в будущее. Дети в Барнауле могут выучить IT по одной из лучших программ мира

В Барнауле дети могут изучать IT по программе, признанной лучшей на международном саммите ООН. Курс информационных технологий для детей от 7 до 14 лет "Малая компьютерная академия ШАГ" вошел в топ-5 мировых образовательных проектов.
Во время главного IT-мероприятия года – международного саммита ООН WSIS в Женеве – за проект проголосовали более миллиона человек из разных стран мира. "Малая компьютерная академия ШАГ" получила звание чемпиона в категории "Создание человеческого потенциала".
Ученики "Академии" извлекают максимум пользы из времени, проведенного за компьютером. Преподаватели-практики учат детей разрабатывать интернет-сайты, конструировать и программировать роботов, моделировать в 3D и работать с 3D-принтером, создавать собственные компьютерные игры, анимировать персонажей, безопасно работать с поисковыми системами и многому другому.
Сегодня в сфере IT открываются большие перспективы: высокая зарплата, гарантии успешного трудоустройства и неограниченные возможности карьерного роста. Даже если ребенок не мечтает работать в "Силиконовой долине" или в "Сколково", навыки в сфере информационных технологий актуальны в любой профессии.
Объем полученных в "Академии" знаний поможет ребенку создать платформу для успешного будущего, сделать осознанный выбор профессии и опередить сверстников в профессиональном развитии.
Посмотреть процесс обучения и пройти вступительные испытания можно в любое время по предварительной записи. Регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.
"Компьютерная академия ШАГ" – один из крупнейших провайдеров профессионального IT-образования в России и за рубежом. С 1999 года академия дает возможность получить образование по самым востребованным направлениям в сфере IT.
Компьютерная академия "ШАГ"
Адрес: Барнаул, ул. Кирова 51а, 2 этаж
Тел.: 8 (3852) 72-14-10
Комментарии
С удовольствием бы ребёнок к вам ходил на занятия, но находитесь вы черте где. Возить очень не удобно, по времени долго. А в Индустриальном районе не планируете офис открывать?