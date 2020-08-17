Танковый снаряд нашли на крыше дома в Алтайском крае

Группа разминирования бийского ОМОНа обследовала подозрительный предмет, который нашли во время ремонта на крыше дома в одном из сел Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Прибывшие специалисты выяснили, что это 115-миллиметровый танковый снаряд. Окрас и маркировка свидетельствуют о том, что он учебный.
Проверка показала, что снаряд не представлял никакой опасности. Каким образом он оказался в доме, будет разбираться следственно-оперативная группа.
В июле amic.ru писал, что в Бийске ОМОН уничтожил боевой снаряд. Боеприпас нашли во время строительных работ.
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