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Бывший гендиректор "Барнаулкапстроя" предстанет перед судом за получение взятки

, ИА "Амител"
В ходе следствия Александр Канаков полностью признал свою вину
Фото: web.archive.org

Фото: web.archive.org

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении уже бывшего генерального директора АО СЗ "Барнаулкапстрой" Александра Канакова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, рассказали в ведомстве. 

По данным следствия, в период с июля по сентябрь 2019 года обвиняемый, действуя совместно с заместителем главы администрации Барнаула, получил от директора одной из строительных компаний 3,6 млн рублей. Всего ему должны были передать 15 млн рублей. 

"Денежные средства предназначались за общее покровительство должностными лицами деятельности ООО в беспрепятственной и надлежащей приемке выполненных работ по договору строительства многоквартирного дома, а также осуществление предпринимательской деятельности с максимальной коммерческой выгодой", — сообщили в СК.

Преступление было раскрыто сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю, обвиняемый в ходе следствия признал свою вину. Дело отправится в суд. 

На имущество экс-руководителя фирмы наложен арест на сумму более чем в 13 миллионов рублей. 

Напомним, что уголовное дело в отношении директора "Барнаулкапстроя" было возбуждено в феврале 2020 года. 19 февраля в офисе компании проходили обыски

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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