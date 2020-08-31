Соцсети: в Барнауле воспитателя детского сада заставляют делать прививку от гриппа

В Барнауле воспитателя детского сада якобы принудительно заставляют сделать прививку от гриппа. Свою историю анонимно женщина рассказала в паблике "Подслушано Барнаул".
По словам горожанки, которая работает в одном из дошкольных образовательных учреждений города, на днях начальство принесло списки на согласие или несогласие делать прививку от гриппа.
Педагог отказалась от вакцинации и встретила негодование со стороны руководства. Ее попросили назвать причины, по которым она не собирается прививаться, а также принести из поликлиники справку с медотводом.
Воспитатель обратилась в Минздрав Алтайского края, где ей ответили, что любое медицинское вмешательство производится только с согласия человека, однако ее могут не допустить до работы, и для восстановления справедливости женщине придется идти в суд. Терапевт также не смог помочь – по словам врача, единственным веским основанием для отказа являются онкологические заболевания.
"Терапевт спросил меня, почему я не хочу ставить. Во-первых, мой отец ставил ее каждый год и поначалу очень даже был рад тому, что не болел, но теперь он болеет часто, начинается с насморка, заканчивается бронхитом, спасается только антибиотиками либо выздоравливает в стационарных условиях. Во-вторых, за 15 лет работы в детском саду у меня выработался собственный иммунитет к детским ОРЗ и ОРВИ", – сказала воспитательница.
Кроме того, горожанка уверена, что после прививки большинство людей начинает часто болеть, и это помогает зарабатывать аптекам. "А я не хочу зарплату всю свою нести в аптеку. И так запичканы лекарствами", – добавила женщина.
При этом к прививкам из национального календаря воспитатель относится адекватно, но именно вакцину от гриппа воспринимает с опаской и ставить ее не хочет.
Комментарии
У меня тоже сложилось впечатление, что люди поставившие прививку с большей вероятностью заболею. По крайней мере моё окружение тому подтверждение, кто поставил- заболел, кто не ставил здоровые всю зиму ходят
сейчас надо головой вращать на 360 градусов-- везде ждут лохов-народ безграмотен во многих вопросах--- руководителей заставляют совершать не законные действия-- это губернатор действует?
))) по мне так это ст. 131 УК в чистом виде по составу
Аллергия на куриный белок тоже основание не ставить прививку от гриппа. Были случаи, прямо в процедурном кабинете умирали от анафилактического шока.
вот оно добровольное российское принуждение
Умные люди понимают, что от прививки заболеть нельзя. Никогда. Болеют от сниженного иммунитета, который получается в результате того, что организм борется с вирусом, содержащимся в вакцине.
А тупые все поголовно: ой, поставили прививку, я от нее заболел....
31.08.2020 13:13
A1isa
вот оно добровольное российское принуждение
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Да все правильно. Не хочешь делать необходимые прививки и проходить регулярные обследования, не работай с детьми. А так профессия обязывает.
31.08.2020 13:20
Барнаулец
Ну а где противоречие? Поставил прививку имея ослабленный иммунитет и заболел, а не поставил бы, мог бы и не заболеть. Так лучше? Скорее всего так и есть что заболевшие против прививки имели слабый иммунитет, но поди знай какой у тебя иммунитет пока не заболеешь.
А я заболел.