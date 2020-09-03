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Новости

Песков не увидел повода для санкций против РФ из-за Навального

, ИА "Амител"
По словам пресс-секретаря президента России, в Кремле не понимают, что может быть причиной ограничений против РФ
Фото: theins.ru

Фото: theins.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможности санкций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, пишет  РИА "Новости".

"Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях", — сообщил представитель Кремля.

Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице Навальный впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию.

После версии об отравлении неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы в Евросоюзе потребовали от российских властей незамедлительно провести прозрачное расследование. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МВД с первых дней запустило доследственную проверку.

2 сентября стало известно, что Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". После этого в правительстве Германии заявили, что собираются связаться с Организацией по запрещению химоружия и вызвать посла РФ для беседы о ситуации с политиком.

Состояние здоровья Навального остается тяжелым.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

3.09.2020 18:44
- гость -

Зато очень приемлемо после спасения жизни омскими врачами отправить пациента "долечиваться" в германскую клинику при всём при том что у пациента непогашенная уголовная судимость и он находится под подпиской о невыезде

3.09.2020 19:03
- гость -

СК завел уголовное дело в отношении Навального за незаконный оборот отравляющих веществ

Следственный комитет РФ завел уголовное дело на Алексея Навального по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Следователи подозревают блогера в том, что он не позднее 20 августа незаконно приобрел у группы неустановленных лиц отравляющее вещество «Новичок» с целью применения против неустановленных лиц, хранил его при себе в неустановленном контейнере, и в результате неосторожного обращения с ядом подверг опасности себя, пассажиров, экипаж самолета и медицинских работников. Лишь по стечению обстоятельств, никто, кроме самого Навального, никто не пострадал. Следствие продолжается, в Томск из Москвы уже прибыли 42 следователя по особо важным делам.

Также Следственный комитет оформляет документы для Интерпола с требованием передать подозреваемого Алексея Навального России сразу после завершения курса лечения в клинике «Шарите». В настоящий момент будет допрошено ближайшее окружение политика.

3.09.2020 19:07
- гость -

@ КГБ обнародовало детали пакта Навального-Тихановской о разделе Белоруссии

На экстренном собрании совета нацбезопасности Белоруссии были обнародованы факты подписания пакта о сотрудничестве и дальнейшем делении влияния на территории страны между российскими и белорусскими оппозиционерами.

Пакт Навального-Тихановской был подписан незадолго до президентских выборов и включал в себя следующие пункты:

• Могилевская, Витебская и часть Минской областей отойдут под протекторат ФБК;
• Белорусские программисты будут принудительно работать над системой «Умного голосования» для России;
• Во время официальных выступлений Тихановская будет обязана агитировать подписываться на YouTube канал Навального;
• ФБК предоставит Белоруссии свои беспилотники для полива полей во время засухи.

«Это неправда! Мы бы никогда не подписали такой договор с братским народом», — заявил директор ФБК Иван Жданов.

Также одним из пунктов было проведение совместного парада работников штаба Тихановской и Навального в Бресте.@

3.09.2020 19:14
CALIBR

Балабес 19:03, 19:07, в следующий раз будешь с этого ресурса постить хрень,обрати внимание внизу на сноску:

Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.


* понарожают же...

3.09.2020 19:35
- гость -

Скоро будет впору открыть новую рубрику под названием "Белорусский батька шутит"

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