Песков не увидел повода для санкций против РФ из-за Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможности санкций из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, пишет РИА "Новости".
"Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым. Но в данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях", — сообщил представитель Кремля.
Напомним, что 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, где оппозиционера госпитализировали. В больнице Навальный впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию.
После версии об отравлении неким веществом из группы ингибиторов холинэстеразы в Евросоюзе потребовали от российских властей незамедлительно провести прозрачное расследование. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что МВД с первых дней запустило доследственную проверку.
2 сентября стало известно, что Алексея Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". После этого в правительстве Германии заявили, что собираются связаться с Организацией по запрещению химоружия и вызвать посла РФ для беседы о ситуации с политиком.
Состояние здоровья Навального остается тяжелым.
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Зато очень приемлемо после спасения жизни омскими врачами отправить пациента "долечиваться" в германскую клинику при всём при том что у пациента непогашенная уголовная судимость и он находится под подпиской о невыезде
СК завел уголовное дело в отношении Навального за незаконный оборот отравляющих веществ
Следственный комитет РФ завел уголовное дело на Алексея Навального по статье 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта», — сообщается в пресс-релизе ведомства.
Следователи подозревают блогера в том, что он не позднее 20 августа незаконно приобрел у группы неустановленных лиц отравляющее вещество «Новичок» с целью применения против неустановленных лиц, хранил его при себе в неустановленном контейнере, и в результате неосторожного обращения с ядом подверг опасности себя, пассажиров, экипаж самолета и медицинских работников. Лишь по стечению обстоятельств, никто, кроме самого Навального, никто не пострадал. Следствие продолжается, в Томск из Москвы уже прибыли 42 следователя по особо важным делам.
Также Следственный комитет оформляет документы для Интерпола с требованием передать подозреваемого Алексея Навального России сразу после завершения курса лечения в клинике «Шарите». В настоящий момент будет допрошено ближайшее окружение политика.
@ КГБ обнародовало детали пакта Навального-Тихановской о разделе Белоруссии
На экстренном собрании совета нацбезопасности Белоруссии были обнародованы факты подписания пакта о сотрудничестве и дальнейшем делении влияния на территории страны между российскими и белорусскими оппозиционерами.
Пакт Навального-Тихановской был подписан незадолго до президентских выборов и включал в себя следующие пункты:
• Могилевская, Витебская и часть Минской областей отойдут под протекторат ФБК;
• Белорусские программисты будут принудительно работать над системой «Умного голосования» для России;
• Во время официальных выступлений Тихановская будет обязана агитировать подписываться на YouTube канал Навального;
• ФБК предоставит Белоруссии свои беспилотники для полива полей во время засухи.
«Это неправда! Мы бы никогда не подписали такой договор с братским народом», — заявил директор ФБК Иван Жданов.
Также одним из пунктов было проведение совместного парада работников штаба Тихановской и Навального в Бресте.@
Балабес 19:03, 19:07, в следующий раз будешь с этого ресурса постить хрень,обрати внимание внизу на сноску:
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* понарожают же...
Скоро будет впору открыть новую рубрику под названием "Белорусский батька шутит"