В Санкт-Петербурге собака спасла девочку от изнасилования

Полицейские при помощи служебной собаки задержали мужчину в тот момент, когда он пытался надругаться над 15-летней девочкой. О пропаже школьницы заявила ее мама.

"Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыску девочки. Служебная собака по кличке Волк Меркурий по запаху одежды ребенка взяла след и привела полицейских к заброшенному дому на Александровской улице в городе Ломоносов. Собака также точно указала подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек", — говорится в сообщении МВД.

Злоумышленника обнаружили в тот момент, когда он угрожал девочке кухонным ножом. 36-летний ранее судимый мужчина сейчас находится под стражей, пишут "РИА Новости".