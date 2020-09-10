В Санкт-Петербурге собака спасла девочку от изнасилования

Полицейские при помощи служебной собаки задержали мужчину в тот момент, когда он пытался надругаться над 15-летней девочкой. О пропаже школьницы заявила ее мама.
"Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыску девочки. Служебная собака по кличке Волк Меркурий по запаху одежды ребенка взяла след и привела полицейских к заброшенному дому на Александровской улице в городе Ломоносов. Собака также точно указала подъезд, где мог находиться разыскиваемый человек", — говорится в сообщении МВД.
Злоумышленника обнаружили в тот момент, когда он угрожал девочке кухонным ножом. 36-летний ранее судимый мужчина сейчас находится под стражей, пишут "РИА Новости".
Комментарии
поличное собака Волк успела оттяпать?
Собака спасла девочку и пообедала сосиской.
В пресс-службе Росгвардии сегодня официально подтвердили информацию о задержании на территории Перми по подозрению совершения насильственных действий сексуального характера военнослужащего, чья часть находится в юрисдикции выше названного ведомства. Мужчина служит на Дальнем Востоке. По каким делам он прибыл в столицу Прикамья, неизвестно.
В понедельник в Сети появилась информация о том, что неизвестный ворвался в один из пермских домов, попытался изнасиловать хозяйку, а когда та сбежала, надругался над ее сыном. Это произошло 3 сентября. Полиция задержала мужчину в тот же день. При нем нашли служебное удостоверение.Пресс-служба Росгвардии: «По данному факту проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В случае установления вины военнослужащего, он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Командование окажет всестороннюю помощь следствию в сборе объективной информации по данному факту».