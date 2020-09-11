В Китае оценили эффективность российского лекарства против COVID-19

Китайские ученые позитивно отзываются об эффективности российского препарата при лечении коронавируса, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

Директор Института органического синтеза УрО РАН Валерий Чарушин рассказал, что в Китае отметили положительные стороны лечения триазавирином. В частности, он сокращает продолжительность течения болезни и смягчает многие симптомы.

"В 10 госпиталях провинции Хэйлунцзян проводятся рандемизированные дважды слепые исследования: на контрольной группе и на тех пациентах, которые получают препарат, но не знают, что они получают, – уточнил Чарушин. – Исследования проводятся на больных с легкой или средней степенью тяжести, но не на тех пациентах, где есть угроза жизни".

По его словам, экспериментальное лечение получают 245 пациентов в Китае. Исследование еще продолжается, поэтому выводы китайских партнеров промежуточные, уточнил руководитель Института органического синтеза УрО РАН.