В Барнауле восстановили разбитые тротуары на улице Водопроводной

Работники МБУ "Автодорстрой" восстановили тротуары на улице Водопроводной в границах улиц Парфенова и Линейной. Как пишет пресс-служба мэрии Барнаула, ремонтные работы проходят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

"13 сентября завершены работы по восстановлению тротуаров. В ближайшие дни рабочие приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона, также будет устроена искусственная дорожная неровность", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь капремонта по улице Водопроводной составит 7,7 квадратного километра. Дорожники уже завершили фрезерование асфальта на проезжей части, уложили нижний выравнивающий слой асфальтобетона, а также установили бортовой камень на локальных участках.

Участников дорожного движения призывают быть осторожными на обозначенном отрезке и заранее планировать пути объезда.