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В Барнауле восстановили разбитые тротуары на улице Водопроводной

, ИА "Амител"
Дорожные работы на участке продолжаются
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Работники МБУ "Автодорстрой" восстановили тротуары на улице Водопроводной в границах улиц Парфенова и Линейной. Как пишет пресс-служба мэрии Барнаула, ремонтные работы проходят в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД).

"13 сентября завершены работы по восстановлению тротуаров. В ближайшие дни рабочие приступят к укладке верхнего слоя асфальтобетона, также будет устроена искусственная дорожная неровность", – говорится в сообщении.

Отмечается, что общая площадь капремонта по улице Водопроводной составит 7,7 квадратного километра. Дорожники уже завершили фрезерование асфальта на проезжей части, уложили нижний выравнивающий слой асфальтобетона, а также установили бортовой камень на локальных участках.

Участников дорожного движения призывают быть осторожными на обозначенном отрезке и заранее планировать пути объезда.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

14.09.2020 13:05
Витёк

Молодцы! Дорога и тротуар класс!

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