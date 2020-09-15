Режиссер сериала "Эпидемия" снимет кино на Алтае

Режиссер сериалов "Эпидемия" и "Чернобыль. Зона отчуждения" Павел Костомаров снимет военную драму по повести Ильи Бояшова "Бансу".

"В основе сюжета лежит реальная история, которая произошла в 1943-м на Аляске. По ленд-лизу советский экипаж перегонял из США двухмоторный бомбардировщик. Приземлившись для дозаправки на авиабазе в Номе, пилот обнаружил, что штурман исчез. В его сумке находились секретные данные – как отечественные, так и американские. Сюжет закручивается вокруг противостояния двух держав", – пишет Молодежный центр кинематографистов Алтая.

Съемки пройдут на Алтае и в Москве в период до декабря 2020 года. Сейчас команда ищет темнокожих актеров, которые живут на Алтае.