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Режиссер сериала "Эпидемия" снимет кино на Алтае

, ИА "Амител"
Команда ищет актеров массовки
Фото: vk.com/altaimck

Фото: vk.com/altaimck

Режиссер сериалов "Эпидемия" и "Чернобыль. Зона отчуждения" Павел Костомаров снимет военную драму по повести Ильи Бояшова "Бансу". 

"В основе сюжета лежит реальная история, которая произошла в 1943-м на Аляске. По ленд-лизу советский экипаж перегонял из США двухмоторный бомбардировщик. Приземлившись для дозаправки на авиабазе в Номе, пилот обнаружил, что штурман исчез. В его сумке находились секретные данные – как отечественные, так и американские. Сюжет закручивается вокруг противостояния двух держав", – пишет Молодежный центр кинематографистов Алтая. 

Съемки пройдут на Алтае и в Москве в период до декабря 2020 года. Сейчас команда ищет темнокожих актеров, которые живут на Алтае. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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