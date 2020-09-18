Полиция проверяет информацию о мужчине, который завлекает детей у школ в Барнауле

Сотрудники полиции проводят проверку по информации о том, что неизвестный мужчина с бородой пытается завлечь детей у барнаульских школ, сообщает "Банкфакс".

Родители одной из школьниц рассказали, что 15 сентября неизвестный завел беседу с их дочерью у школы № 60 на улице Советской Армии. Девочка вспомнила, что он представился другом отца и предложил ей конфеты, но ребенок не растерялся и вернулся на крыльцо, чтобы дождаться родителей.

Позднее о мужчине с бородой и в синей куртке рассказывали и родители из других районов.

В полиции изданию пояснили, что заявлений от барнаульцев не поступало, но правоохранители начали проверку.