Кудрин призвал расширить поддержку бедных

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил расширить программы поддержки бедного населения и заявил, что накопленные в России финансовые резервы позволяют увеличить такие траты. Об этом пишет РБК.

По словам парламентария, за 2020 год объем Фонда национального благосостояния увеличился почти на 3 триллиона рублей, но тратят эти деньги очень консервативно.

"Можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь", – заявил Кудрин.

Как сообщает РИА "Новости", концу 2019 года в Фонде национального благосостояния насчитывалось 7,8 триллиона рублей, а к 1 сентября текущего года его запасы увеличились до 13,2 триллиона. При этом объем ликвидных активов (денег на банковских счетах в Центробанке) равен 8,9 триллиона рублей.