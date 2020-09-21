Роспотребнадзор спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае

Начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова заявила, что в крае ожидается рост случаев заражения коронавирусом.

"Если посмотреть тенденцию, то она уже отмечается к росту: было за 60, последние сутки это уже 73. Тоже это все связано с работой всех учреждений и коллективов. Рост, возможно, будет и дальше", – сказала Егорова во время онлайн-брифинга 21 сентября.

Она также отметила, что в целом по региону наблюдается рост и заболеваемости ОРВИ, который связан с сезонными особенностями.

Напомним, что за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 73 – до 13 060 человек. Скончались при этом еще семь пациентов, а общее число летальных случаев достигло 431.