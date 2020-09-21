Роспотребнадзор спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае

Начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны алтайского Роспотребнадзора Ольга Егорова заявила, что в крае ожидается рост случаев заражения коронавирусом.
"Если посмотреть тенденцию, то она уже отмечается к росту: было за 60, последние сутки это уже 73. Тоже это все связано с работой всех учреждений и коллективов. Рост, возможно, будет и дальше", – сказала Егорова во время онлайн-брифинга 21 сентября.
Она также отметила, что в целом по региону наблюдается рост и заболеваемости ОРВИ, который связан с сезонными особенностями.
Напомним, что за минувшие сутки число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 73 – до 13 060 человек. Скончались при этом еще семь пациентов, а общее число летальных случаев достигло 431.
Комментарии
Никогда такого не было и воть опять
Значит в ближайшее время ждём усиления карантинных мер
ага и рост сразу после дня города, ни разу не нарисованные цифры
Может рост из-за голосования осеннего?
Как уже надоело это вранье. Какие прогнозы по росту заболеваемости, если она уже высокая. Сколько можно людям лапшу на уши вешать
А как можно отличить сезонное ОРВИ и ковид? Если не брать анализы?
Будет больше тестов - будет и рост заболеваемости.
Сейчас будут порционно выдавать то что, возможно, сокрыто перед смягчением мер для снижения коэффициента.
Поэтому, однозначно, ждём рост статистики. Спишут якобы на вторую волну. Удобно