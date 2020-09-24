Писатель Сергей Комков отправил заявку на номинацию Владимира Путина на Нобелевскую премия мира. При этом в Кремле к этой инициативе относятся индифферентно.
"Если решение будет принято – прекрасно. Не будет принято – тоже ничего страшного", – цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
По словам представителя Кремля, на премию выдвигаются разные люди. И это инициатива не номинантов, а именно тех, кто выступает с таким предложением.
Ранее стало известно, что на Нобелевскую премию мира выдвинули российского политика Алексея Навального, президента США Дональда Трампа, белорусских оппозиционеров Светлану и Сергея Тихановских.
Комментарии
Ха-ха-ха.... пЫню после отравления Навального и на премию мира.... я щас со смеху умру...
В мире нет мира , поэтому и нет людей достойных Нобелевской премии мира
Лучше - премию Дарвина. Нельзя быть в России красивым таким.
Шпана она и есть шпана - ухмыляются и глумятся...
Вряд ли ему дадут премию. В этом деле он "новичок"...
Так вроде на премию Шнобеля уже выдвинули. Две премии будет много.
В Гарвардском университете прошла 30-я церемония вручения Шнобелевских премий (Ig Nobel Prize) 2020 года - шуточной научной награды для авторов исследований, которые, как записано в ее уставе, "заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься". В этом году одним из лауреатов, вместе с некоторыми другими мировыми лидерами, был назван президент России Владимир Путин - за его действия во время пандемии коронавируса.
Как говорится: главное не победа - главное участие... Опять же патриотизьм и всё такое... Но академик глубоко лизнул... До неприличия... Ну работа такая... адрес у Комкова улица Гризодубовой 76, Хорошёвский район, САО, Москва Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ
Сисян же первый на очереди?!
месный,знаешь почему вас таких либерастами называют?Потому что кто за границей что дунет,как например старуха меркель,вы сразу бездумно начинаете вылизывать её морщинистый зад.
24.09.2020 17:53
- гость -
В Гарвардском университете прошла 30-я церемония вручения Шнобелевских премий
Про главного лауреата Трампа забздел написать?
хочу спросить этого писателя, ты в своем уме?
24.09.2020 17:41
месный
Так путин же сказал что он сам себя отравил)))
"Писатель Сергей Комков отправил заявку на номинацию Владимира Путина..."
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А чо не терешкова???
то Alex1976 Это "сказала" французская газетка.На самом деле его траванула пособница ходорка мария певчих.Это сказала другая газета и я с ней полностью согласен.
Странно, туда же одних утырков номинируют?
И причём последним президентом лауреатом был пиндосский чёрный утырок.
24.09.2020 18:31
Alex1976
Потому что не первый раз. Он уже симулировал отравление, когда его задерживали.
24.09.2020 18:31
Alex1976
А он ещё как то говорил, что пока он президент пенсионный возраст повышать не будут! Продолжить? Он много чё говорил, тока где всё это?
24.09.2020 18:09
- гость -
Ты на википедии хоть посмотри что такое либерасты и чего они хотят!