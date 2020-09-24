Писатель Сергей Комков отправил заявку на номинацию Владимира Путина на Нобелевскую премия мира. При этом в Кремле к этой инициативе относятся индифферентно.

"Если решение будет принято – прекрасно. Не будет принято – тоже ничего страшного", – цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, на премию выдвигаются разные люди. И это инициатива не номинантов, а именно тех, кто выступает с таким предложением.

Ранее стало известно, что на Нобелевскую премию мира выдвинули российского политика Алексея Навального, президента США Дональда Трампа, белорусских оппозиционеров Светлану и Сергея Тихановских.