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Новости

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

, ИА "Амител"
При этом в Кремле к награде относятся равнодушно
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Писатель Сергей Комков отправил заявку на номинацию Владимира Путина на Нобелевскую премия мира. При этом в Кремле к этой инициативе относятся индифферентно.

"Если решение будет принято – прекрасно. Не будет принято – тоже ничего страшного", – цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, на премию выдвигаются разные люди. И это инициатива не номинантов, а именно тех, кто выступает с таким предложением.

Ранее стало известно, что на Нобелевскую премию мира выдвинули российского политика Алексея Навального, президента США Дональда Трампа, белорусских оппозиционеров Светлану и Сергея Тихановских.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.09.2020 17:41
месный

Ха-ха-ха.... пЫню после отравления Навального и на премию мира.... я щас со смеху умру...

24.09.2020 17:41
- гость -

В мире нет мира , поэтому и нет людей достойных Нобелевской премии мира

24.09.2020 17:45
- гость -

Лучше - премию Дарвина. Нельзя быть в России красивым таким.

24.09.2020 17:47
- гость -

Шпана она и есть шпана - ухмыляются и глумятся...

24.09.2020 17:49
- гость -

Вряд ли ему дадут премию. В этом деле он "новичок"...

24.09.2020 17:49
- гость -

Так вроде на премию Шнобеля уже выдвинули. Две премии будет много.

24.09.2020 17:53
- гость -

В Гарвардском университете прошла 30-я церемония вручения Шнобелевских премий (Ig Nobel Prize) 2020 года - шуточной научной награды для авторов исследований, которые, как записано в ее уставе, "заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься". В этом году одним из лауреатов, вместе с некоторыми другими мировыми лидерами, был назван президент России Владимир Путин - за его действия во время пандемии коронавируса.

24.09.2020 17:54
- гость -

Как говорится: главное не победа - главное участие... Опять же патриотизьм и всё такое... Но академик глубоко лизнул... До неприличия... Ну работа такая... адрес у Комкова улица Гризодубовой 76, Хорошёвский район, САО, Москва Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил РФ

24.09.2020 17:56
Вован Газетов

Сисян же первый на очереди?!

24.09.2020 18:09
- гость -

месный,знаешь почему вас таких либерастами называют?Потому что кто за границей что дунет,как например старуха меркель,вы сразу бездумно начинаете вылизывать её морщинистый зад.

24.09.2020 18:13
- гость -

24.09.2020 17:53
- гость -
В Гарвардском университете прошла 30-я церемония вручения Шнобелевских премий

Про главного лауреата Трампа забздел написать?

24.09.2020 18:29
гость

хочу спросить этого писателя, ты в своем уме?

24.09.2020 18:31
Alex1976

24.09.2020 17:41
месный

Так путин же сказал что он сам себя отравил)))

24.09.2020 18:41
Голубь Мира

"Писатель Сергей Комков отправил заявку на номинацию Владимира Путина..."
----
А чо не терешкова???

24.09.2020 18:42
- гость -

то Alex1976 Это "сказала" французская газетка.На самом деле его траванула пособница ходорка мария певчих.Это сказала другая газета и я с ней полностью согласен.

24.09.2020 18:42
- гость -

Странно, туда же одних утырков номинируют?

24.09.2020 18:46
- гость -

И причём последним президентом лауреатом был пиндосский чёрный утырок.

24.09.2020 18:49
- гость -

24.09.2020 18:31
Alex1976

Потому что не первый раз. Он уже симулировал отравление, когда его задерживали.

24.09.2020 18:59
месный

24.09.2020 18:31
Alex1976

А он ещё как то говорил, что пока он президент пенсионный возраст повышать не будут! Продолжить? Он много чё говорил, тока где всё это?

24.09.2020 19:01
месный

24.09.2020 18:09
- гость -

Ты на википедии хоть посмотри что такое либерасты и чего они хотят!

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