Более 35 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 35 миллионов, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

По подсчетам университета, число инфицированных теперь составляет 35 060 300, выздоровели 24 406 079 человек, скончались 1 035 479. Больше всего заболевших насчитывается в США (7,4 млн человек), Индии (6,5 млн) и Бразилии (4,9 млн).

Россия по-прежнему находится на четвертой строчке. По данным федерального оперштаба, всего в стране выявлен 1 215 001 заболевший COVID-19, выздоровело 979 143 человека, 21 358 умерли.

Напомним, что 11 марта 2020 года ВОЗ признала ситуацию с коронавирусом пандемией.