Более 35 миллионов человек в мире заразились коронавирусом

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 35 миллионов, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.
По подсчетам университета, число инфицированных теперь составляет 35 060 300, выздоровели 24 406 079 человек, скончались 1 035 479. Больше всего заболевших насчитывается в США (7,4 млн человек), Индии (6,5 млн) и Бразилии (4,9 млн).
Россия по-прежнему находится на четвертой строчке. По данным федерального оперштаба, всего в стране выявлен 1 215 001 заболевший COVID-19, выздоровело 979 143 человека, 21 358 умерли.
Напомним, что 11 марта 2020 года ВОЗ признала ситуацию с коронавирусом пандемией.
Комментарии
В России просто недостаточное тестирование. Родственники на днях заболели, высокая температура, слабость, потеря обоняния. И что же с тестами? А ничего, Барнаул не делает тесты. Попытаются платно в частной клинике сдать, если их с признаками ОРВИ там примут.
Козлы китайцы, только успевают заразу изобретать для населения планеты (свинячий, куриный, атепичная, корона...)
5.10.2020 09:24
- гость -
Козлы китайцы
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А в России бараны. Которые растаскивают заразу из-за безответственности и глупости.