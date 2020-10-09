Умер известный алтайский композитор Евгений Крючков

8 октября на 63-м году жизни скончался известный алтайский композитор Евгений Кимович Крючков. Причиной смерти стала тяжелая продолжительная болезнь.

Крючков родился в Барнауле в 1958 году, окончил музыкальную школу № 2. В 1973 году поступил в Барнаульское музыкальное училище по классу баяна. Спустя три курса перевелся в музыкальное училище при консерватории Ленинграда, которое окончил с отличием в 1978 году. Тогда же он поступил в музыкальную академию имени Гнесиных, где получил высшее музыкальное образование, окончив ее в качестве дирижера и баяниста в 1983 году.

Вернувшись в Барнаул, Крючков начал сотрудничать со всеми оркестрами. За время творчества он сочинил несколько десятков произведений, среди них – Симфония "Барнаульская" в четырех частях, балет "Муха–Цокотуха". Также он сыграл множество инструментальных концертов, сюит, вокальных циклов, написал музыку к спектаклю "Беседы при ясной луне".

Как сообщают "Вести Алтай", коллеги композитора уже высказали идею об организацию концерта его памяти. Прощание с Евгением Крючковым пройдет в субботу, 10 октября, в ритуальном зале по адресу ул. Титова, 9, с 10:00 до 12:00.