Вячеслав Франк оценил ход реализации нацпроектов в Барнауле

Фото: Barnaul.org
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание и оценил ход реализации национальных проектов на территории города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В ходе поездки глава города побывал на месте будущего сквера на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной. По словам Вячеслава Франка, сквер готов почти на 90% и уже обрел свои очертания.
Также мэр проинспектировал несколько участков дорожных работ: ремонт и расширение полотна на отрезках от ул. Трактовой до путепровода через железнодорожные пути и на ул. Взлетной – от Солнечной Поляны до Северного Власихинского проезда.
"Работы в рамках реализации национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ведутся хорошими темпами. Для города Барнаула очень важно появление новых общественных пространств и обустройство уже существующих, а также благоустройство дворовых территорий. Дороги, которые строятся и ремонтируются, имеют огромное значение для всего города в плане повышения пропускной способности", – отметил Вячеслав Франк.
Комментарии
Много сделано. Строителям спасибо
Павловский тракт захлебывается в пробках, что собирается предпринимать Франк и его компания?
12.10.2020 10:42
Гость
Чтобы собираться что-то предпринимать, надо признать проблему. В любом случае это не в его силах.
где они эти дурацкие синие костюмы с куртками покупают?
Когда уже попова откроют, по плану уже как с 1 октября должна быть открыта или опять корона виновата.
Франк хоть маску носить научился!
Но шапку не носит принципиально! Через шапку маску вообще не натянуть,только через ноги!!!