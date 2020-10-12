Вячеслав Франк оценил ход реализации нацпроектов в Барнауле

Фото: Barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел выездное совещание и оценил ход реализации национальных проектов на территории города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В ходе поездки глава города побывал на месте будущего сквера на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной. По словам Вячеслава Франка, сквер готов почти на 90% и уже обрел свои очертания.

Также мэр проинспектировал несколько участков дорожных работ: ремонт и расширение полотна на отрезках от ул. Трактовой до путепровода через железнодорожные пути и на ул. Взлетной – от Солнечной Поляны до Северного Власихинского проезда.

"Работы в рамках реализации национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ведутся хорошими темпами. Для города Барнаула очень важно появление новых общественных пространств и обустройство уже существующих, а также благоустройство дворовых территорий. Дороги, которые строятся и ремонтируются, имеют огромное значение для всего города в плане повышения пропускной способности", – отметил Вячеслав Франк.