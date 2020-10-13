Туркомпании Алтайского края могут получить гранты на миллион рублей

Алтайские предприятия туристической сферы могут претендовать на получение гранта на повышение конкурентоспособности и качества услуг.

Максимальный размер субсидии составляет 1 млн рублей, однако для ее получения предприниматели должны вложить в проект и собственные средства – не менее 30% от суммы гранта.

Господдержку можно получить по двум направлениям: "Гостиничное хозяйство" и "Экскурсионное обслуживание". Деньги можно направить на строительство, ремонт туробъектов и мест размещение, покупку техники и оборудование, обустройство маршрутов и разработку мобильных приложений.

Чтобы стать претендентом на субсидию нужно оказывать услуги в сфере не менее двух лет, сообщает пресс-служба управления Алтайского края по развитию туризма.