Объятия тигрицы. Названы лучшие фотографии дикой природы 2020 года

Фото: nhm.ac.uk

Один из самых известных фотоконкурсов, посвященный дикой природе, – Wildlife Photographer of the Year – назвал победителей этого года. Приятным сюрпризом стало получение главного приза конкурса россиянином Сергеем Горшковым. Фотограф удостоился наивысшей оценки за снимок самки амурского тигра на Дальнем Востоке. Запечатленное животное как будто нежно обнимает дерево, на самом деле же тигрица трется о кору, чтобы пометить территорию. Интересен снимок и тем, что был сделан фотоловушкой. Сергей знал, где появляются животные, и месяцами ждал момента.

Какие еще снимки получили признание жюри, смотрите в нашей фотоленте.