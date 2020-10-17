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Новости

В Алтайском крае откроют второй виртуальный концертный зал

, ИА "Амител"
Он позволит ученикам школы искусств наслаждаться музыкой из Московской филармонии
Фото: Министерство культуры Алтайского края

Фото: Министерство культуры Алтайского края

В Яровом готовится к открытию второй в регионе виртуальный концертный зал. Его организовали на базе детской школы искусств.

На приобретение специального оборудования из федерального бюджета выделили 300 тысяч рублей.

Планируется, что первых зрителей зал примет уже 22 октября. Об этом сообщает Министерство культуры Алтайского края.

Директор школы искусств Светлана Браницкая подчеркнула, что новое оборудование дает воспитанникам учреждения уникальную возможность услышать классические произведения в исполнении лучших музыкантов.

"Открытие виртуального концертного зала дает возможность нашим учащимся не выходя из стен школы очутиться в концертном зале Московской государственной филармонии на концерте великих исполнителей классической музыки, – подчеркнула Браницкая. – Уникальное звуковое оборудование, установленное в Московской филармонии, позволяет проводить запись концертов специально для слушателей ВКЗ, а установленное оборудование в нашем зале предоставляет нам возможность слушать концерты в записи с полным ощущением живого звука и нахождения в концертном зале филармонии".

Напомним, первый виртуальный концертный зал в Алтайском крае открыли 1 октября 2020 года в Рубцовске на базе городской библиотеки. В ближайшие два года создадут еще пять аналогичных мест в Алейске, Бийске, Заринске, Камне-на-Оби и Славгороде. На эти цели из федерального бюджета выделят 10 млн рублей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.10.2020 18:03
Виктор

А почему бы, учитывая обстановку, не сделать эти трансляции общедоступными? Чтобы каждый из дома мог приобщиться к прекрасному, при этом не находясь в месте массового скопления людей

17.10.2020 18:11
- гость -

На 300 тыр. особо-то не разбежишься, в смысле аппаратуры. Кинотеатральные дровишки можно только прикупить. Ну, и звук будет соответствующий. А, хотя, для интернет-трансляций потянет.

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