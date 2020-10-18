В барнаульской многоэтажке канализационные отходы текут под квартиры

Жители одной из многоэтажек в Барнауле рассказали о серьезной проблеме с канализацией в их доме. Несколько месяцев зловонная жидкость вытекает под квартиры.
"С 23.07 по адресу Эмилии Алексеевой, 68, на первом этаже общего помещения бежит канализация. Все стоки уходят под квартиру (ужасная вонь, плесень, вздутый пол). С данной проблемой обращались не один раз... – реакции никакой!" – написал автор поста.
В комментариях под сообщением люди посоветовали жильцам дома купить заглушку и самостоятельно закрыть дыру в трубе, однако некоторые отметили, что ее может выдавить и проблема не решится.
Комментарии
Пусть хоть заглушку покупают, хоть по колено в канализации живут. Главное чтобы квартплату платили и не думали хозяина УК головой в эту лужу макнуть.
Жильцы уже долго не могут решить эту проблему
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Проблему должна решать УК, она за это деньги берет.
Лучше в г не тонуть, но ждать пока УК починит
Проблемы с канализацией и на павловском тракте , остановка мастерские.
Там станция канализационная ЧАСТНАЯ воняет который год, отравляя жизнь людям, но походу администрация вопрос решать не собирается. Надо Путину писать письмо.
у нас главное чтоб квартплату платили, а там хоть тоните в говне.
квартплату и налоги
18.10.2020 15:13
Майк
Лучше в г не тонуть, но ждать пока УК починит
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Бери трос да иди в подвал чисти, не забудь УК заплатить за обслуживание канализации.
Я там не живу ))) Давно уехал в свой дом и надеюсь только на себя
У нас в УК есть аварийка, через час приезжают после вызова даже ночью. По адресу Эмилии Алексеевой, 68 , скиньтесь на пару сантехников, за 5 тысяч прочистят.
Первый этаж должен платить за лифт и ремонт крыши, а вот канализация это проблема первого этажа. Жильцы верхних этажей с удовольствием кидают мусор в унитаз вплоть до тряпок и женских прокладок.