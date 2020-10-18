В барнаульской многоэтажке канализационные отходы текут под квартиры

Жители одной из многоэтажек в Барнауле рассказали о серьезной проблеме с канализацией в их доме. Несколько месяцев зловонная жидкость вытекает под квартиры.

"С 23.07 по адресу Эмилии Алексеевой, 68, на первом этаже общего помещения бежит канализация. Все стоки уходят под квартиру (ужасная вонь, плесень, вздутый пол). С данной проблемой обращались не один раз... – реакции никакой!" – написал автор поста.

В комментариях под сообщением люди посоветовали жильцам дома купить заглушку и самостоятельно закрыть дыру в трубе, однако некоторые отметили, что ее может выдавить и проблема не решится.