Два человека погибли в ДТП на алтайской трассе

Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае 18 октября. Погибли два человека.

Инцидент произошел на трассе Бийск – Белокуриха в Смоленском районе. В ГИБДД рассказали, что 62-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 двигался в сторону Бийска, не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП мужчина и женщина-пассажир скончались на месте от полученных травм. Личность женщины устанавливается, отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Подробности и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.

Ранее amic.ru писал, что в массовом ДТП в Барнауле перевернулся автомобиль.