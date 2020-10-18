В Бийске неизвестные избили мужчину и силой запихали его в автомобиль

В Бийске неизвестные избили мужчину, силой запихали его в автомобиль и увезли из двора.

Как рассказывает очевидец в "Инцидент Бийск", 18 октября около 6 вечера шестеро человек в одном из жилых кварталов города начали гоняться за парнем. Позже на место приехала "Лада Гранта".

"Подъехала машина, вышел [мужчина] – по голове надавал пойманному, которого держали двое. Посадили в машину и уехали", – пишет свидетель.

Очевидец отмечает, что не знает, что именно произошло между участниками драки, однако, по его мнению, "много на одного – как минимум не на равных".

Как ранее сообщил amic.ru, 44-летний барнаулец повредил автомобиль любовника своей супруги. Задержанный объяснил, что таким образом он решил отомстить за измену. Общий ущерб оценили более чем в 66 тысячи рублей.