НАСА оценили возможность столкновения астероида с поверхностью Земли 2 ноября

Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон рассказал, что астероид размером с холодильник приблизится к земле 2 ноября. Об этом сообщает "Лента".

По его данным, астероид 2018VP1 летит к Земле со скоростью 25 миль в час. Он может коснуться планеты, но это не нанесет существенного вреда.

"Так что если конец света наступит в 2020 году, это будет не по вине Вселенной", – подметил ученый.

Согласно информации НАСА, космическое тело максимально сблизится с Землей 2 ноября около 18:33 по московскому времени. Вероятность того, что астероид столкнется с Землей, составляет лишь один шанс из 240, или примерно 0,41%.